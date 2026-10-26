In erster Landeshauptstadt erstrahlt schon die Weihnachtsbeleuchtung

Der Oktober ist noch nicht einmal zu Ende, Halloween steht erst vor der Tür und dennoch wurde in der ersten österreichischen Landeshauptstadt bereits die Weihnachtsbeleuchtung aufgedreht.

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Es kommt einem so vor, als wäre der Sommer erst gestern geendet und plötzlich beginnt es schon überall zu weihnachten. Nach dem XXL-Sommer sind die Vorboten der kalten Jahreszeit bereits überall zu spüren. In den Supermärkten werden bereits seit August Lebkuchen verkauft und in den größeren Städten des Landes werden mittlerweile die Einrichtungen angebracht, welche im Dezember die Weihnachtsbeleuchtung tragen sollen.

Noch bevor das stimmungsvolle Leuchten beginnt, eröffnen in den kommenden Tagen die ersten Weihnachtsmärkte des Landes. Rund um den 6. November legt etwa in Wien der traditionelle Christkindlmarkt in Schönbrunn los, eine Woche später folgt jener am Rathausplatz.

Erste Lichter erstrahlen schon

In einer anderen Großstadt wurde am Samstag offenbar auch gleich getestet, ob bei der Lichtketten-Montage alles geklappt hat. Denn wie aus einer Instagram-Story von @klagenfurt_elite hervorgeht, wurden die Lampen in der Kärntner Landeshauptstadt am Samstag bereits kurz aufgedreht, um zu sehen, ob alles funktioniert.

Die Lichterketten in Klagenfurt wurden bereits aufgedreht. © Instagram/klagenfurt_elite

Damit schließt sich ein nervenaufreibendes Kapitel im Süden des Landes. In den vergangenen beiden Jahren wurde bis zur letzten Sekunde darum gekämpft, die Lichter überhaupt aufdrehen zu können. Aus finanziellen Gründen stand die kitschige Weihnachts-Atmosphäre vor dem Aus. Heuer wurde bereits im September grünes Licht gegeben, nun konnte man es scheinbar nicht erwarten.

In der Bundeshauptstadt Wien hingegen muss man sich noch ein wenig gedulden. Vergleichsweise spät, am 20. November findet die traditionelle Illumination mit Bürgermeister Michael Ludwig statt, der den Schalter umlegen wird und die großen Einkaufsstraßen wieder erstrahlen lassen wird. Spätestens dann ist die Weihnachtszeit aber offiziell eingeläutet.