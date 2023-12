Familoop: Kinderartikel borgen statt teuer kaufen

Jederzeit können die Artikel mittels Versandetikett zurück geschickt werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Bad Ischl. Das Angebot an Artikel für Babys und Kinder ist beinahe unüberschaubar, viele Eltern kaufen überteuerte Dinge, die ihre Kinder nicht nutzen oder die sie selbst dann doch nicht brauchen. Und genau hier setzt Familoop an: Erstausstattung, Autositze, Spielzeug, Möbel: Alles rund ums Kind kann ausgeborgt und in monatlichen Leihgebühren bezahlt werden. Auch nur für kurze Zeit wie den Urlaub kann man sich Reisebuggys oder Reisebetten leihen. "Wir haben einfach gemerkt, wie praktisch es ist, wenn man die Dinge, die man nicht mehr benötigt, zurück schicken kann und nicht viel zu billig weiterverkaufen muss, wenn man keine Lagerungsfläche hat", sagt Caroline Mayer. Sie gründete nach ihrer ersten Schwangerschaft Familoop. "Wenn man drauf kommt, dass man das Spielzeug beispielsweise doch gerne für immer daheim hätte und nicht mehr zurück geben möchte, kann man bei uns natürlich auch kaufen - die bereits bezahlten Raten werden auf den Kaufpreis angerechnet." Laufräder, Fahrräder, Spielzeug: Im Sortiment sind auch die hippen Marken, die bei Influencern täglich in den Storys beworben werden. "Die Erstausstattung für ein Baby kostet sehr viel Geld, und es wird nicht billiger. Genau hier setzten wir an. Wenn jemand nicht 350 Euro für ein Fahrrad ausgeben möchte, mietet er es, genauso beim Reisebuggy, den man nur zwei Wochen in Verwendung hat." www.familoop.com