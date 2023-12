× Ein fürstliches High-Five zur Friedenslicht-Übergabe

Bereits zum 38. Mal wurde das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem von OÖ aus in die Welt getragen.

OÖ/Monaco. Am Mittwoch-Abend war ein besonderer Tag für Michael Putz (10) aus Steyr. Gemeinsam mit seiner Mama Eva-Maria und einer Delegation aus rund um Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) war er beim Fürstenpaar von Monaco, Prinz Albert II. und Fürstin Charlène zu Gast, um das Friedenslicht zu überreichen. "Für mich war das ein sehr ergreifender Moment, da sind schon Tränen geflossen", sagt Mama Eva-Maria zum Treffen ihres Sohnes mit dem Fürsten. Und auch für Michael, das Mittlere von sieben Kindern, war die Erfahrung "ziemlich cool".

Thomas Stelzer betonte beim Empfang im neu renovierten Saal des Palastes die Wichtigkeit der Friedensbotschaft. "Wären wir heute nicht rund 730 Kilometer von Linz nach Monaco gereist, sondern Richtung Osten, dann wären wir jetzt in Lemberg in der Ukraine, in einem Land, wo ein furchtbarer Krieg herrscht. Der Blick auf die Landkarte macht deutlich, wie wichtig es mittlerweile auch in Europa ist, über Frieden zu sprechen." Und auch Fürst Albert II. erklärte, dass er sich, wie bereits sein Großvater Albert I., immer für den Frieden einsetzen wird. Dieser rief ein Friedensinstitut ins Leben, aus dem die UNO entstand und einen Leitfaden für ein friedliches Miteinander entwickelte. Albert, das Oberhaupt der Grimaldi-Familie, betonte auch die Wichtigkeit des Sports für den Frieden. Albert und Charlène, beide Sportler im Bobfahren und Schwimmen, sehen ein Miteinander verschiedenster Nationen im Sport als Zeichen.

Nach der offiziellen Friedenslicht-Übergabe durfte sich Michael über ein Geschenk der Monegassen freuen: Ihm wurde nicht nur mit einem High-Five vom Fürsten für seinen Einsatz als Friedenslicht-Kind gedankt, er bekam auch eine Monaco-Kappe und ein Comic-Buch über Monaco und den Fürsten. "Für Michael ist das das Größte, er ist ein großer Comic-Fan", freut sich auch Mama Eva-Maria mit ihrem Michael. Auch die Delegation aus OÖ brachte dem Fürsten und seiner Frau Geschenke: Für Albert II. gab es eine Bruckner-Schallplatte und Gmundner Keramik, Charlène und die Kinder wurden mit Gablonzer Christbaumschmuck überrascht.

High-Five: Ein Highlight für Michael.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde das Zeichen des Friedens zur Weihnachtskrippe im Palast-Innenhof getragen, bevor es bei Punsch und Tee persönlicher wurde. Charlène sprach mit Michael und seiner Mama über ihre Zwillinge Jacques und Gabriella, die aktuell mit Windpocken ans Bett gefesselt sind und erzählte von den Sorgen und Schlaflosen Nächten, wenn die Kinder krank sind.