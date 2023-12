× Die perfekten Beilagen für die Feiertage

Erdäpfel, Rosenkohl oder doch Wurzelgemüse – COOKING liebt sie alle. Deshalb wird das Lieblingsgemüse zu Köstlichem verarbeitet und zu den Feiertagen aufgetischt!

Rosenkohl-Gratin mit Käsekruste

Dauer: 60 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4-6

Zutaten

750 g Rosenkohl

Salz

Butter; für die Form

100 g Crème fraîche

150 ml Obers

80 g Parmesan; gerieben

Pfeffer, schwarz

Muskatnuss; frisch gerieben

50 g Gouda; gerieben

50 g Panko

50 g Haselnusskerne; blanchiert und gehackt

Zubereitung

1. Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Rosenkohl putzen, waschen und den Strunk kreuzweise einschneiden. Die Röschen in kochendem Salzwasser ca. 3 Minuten blanchieren, abgießen, abschrecken und gut abtropfen lassen.

2. Eine große ofenfeste Form (ca. 25x30 cm) mit Butter fetten. Crème fraîche mit Obers und der Hälfte des Parmesans verrühren, leicht salzen und mit Pfeffer und Muskat würzen. Rosenkohl untermischen und alles in die Form füllen.

3. Mit dem geriebenen Gouda bestreuen. Panko, restlichen Parmesan und die Haselnüsse vermengen und darüberstreuen. Die Form in den Ofen schieben und den Rosenkohl in 25-30 Minuten goldbraun gratinieren.

Erdäpfelpüree mit Butterkaramell und Pekannüssen

Dauer: 55 min



Schwierigkeit: leicht



Portionen: 4-6



Zutaten

1 kg Erdäpfel, mehligkochend

500 ml Hühnerfond

250 ml Weißwein, trocken

1 TL Salz

200 ml Obers

100 ml Milch

100 g Butter

1 Knoblauchzehe; jung

2 EL Ahornsirup

2 TL Thymian; und zum Garnieren

30 g Pekannüsse; grob gehackt

Zubereitung

1. Die Erdäpfel schälen, waschen, grob würfeln und in einen Topf geben. Den Hühnerfond, 220 ml Wein, Salz und 750 ml kaltes Wasser zufügen. Die Erdäpfel sollten ganz mit Flüssigkeit bedeckt sein, bei Bedarf noch etwas Wasser angießen.

2. Alles zum Kochen bringen und ca. 25 Minuten köcheln lassen, bis die Erdäpfel weich sind. Abgießen, kurz ausdampfen lassen und noch heiß durch die Erdäpfelpresse in eine Schüssel drücken.

3. Das Obers, Milch und 70 g Butter erhitzen. Alles gut vermischen, über das Püree gießen und unterrühren. Das Püree mit Salz und Pfeffer abschmecken und kurz warm halten.

4. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Übrige Butter in einem Topf mit dem Ahornsirup, dem restlichen Wein, Thymian und Knoblauch erhitzen und ca. 2 Minuten köcheln lassen. Die Pekannüsse hinzufügen und die Butterkaramellsauce unter Rühren noch 2-3 Minuten einköcheln lassen.

5. Das Püree in eine Schüssel geben, mit einem Löffel ein Spiralmuster eindrücken und die Butterkaramell-Pekannuss-Mischung darauf gießen. Alles mit Pfeffer übermahlen, mit Thymianspitzen garnieren und das Püree servieren.

Kandiertes Wurzelgemüse

Dauer: 1 h 25 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4

Zutaten

500 g Karotten

450 g Pastinaken

250 g Rote Rübe

300 g Knollensellerie

5 Knoblauchzehen

1/2 Hand voll Thymian

2 EL Olivenöl; und für die Form

Salz

Pfeffer, schwarz

3 EL Ahornsirup

25 g Butter; in Flöckchen

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Gemüse schälen, waschen und die Karotten und Pastinaken in Streifen, die Rote Rübe in Spalten schneiden. Den Sellerie in Scheiben schneiden und diese vierteln. Knoblauch von den Hüllblättern befreien, die Zehen aber nicht schälen. Den Thymian abbrausen, trockenschütteln und zu 2/3 abzupfen.

2. Eine ofenfeste Form mit Öl ausstreichen. Das Gemüse in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer, abgezupftem Thymian und dem Olivenöl vermischen, dann mit dem Knoblauch in der Form verteilen und alles ca. 35 Minuten im Ofen backen.

3. Kurz herausnehmen, das Gemüse mit Ahornsirup beträufeln, mit Butterflöckchen und dem übrigen Thymian belegen und im Ofen weitere ca. 20 Minuten rösten, bis es gut gebräunt ist. Das kandierte Wurzelgemüse mit Pfeffer übermahlen und servieren.

