Diese Gemüsesorten sollten Sie niemals roh essen

Rohes Gemüse gilt als besonders gesund, da viele Vitamine darin stecken. Doch nicht alle Gemüsesorten eignen sich dazu, sie ungekocht zu verzehren. Manche Lebensmittel sind sogar giftig.

Bei vielen Gemüsesorten gehen beim Kochen, Braten oder Backen einige Nährstoffe verloren. Damit ist vor allem Vitamin C gemeint, welches durch die Hitze zu einem gewissen Grad verschwindet. Deshalb schwören viele Menschen auf die Rohkost-Ernährung, um möglichst viele wertvolle Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen. Doch Vorsicht: Nicht jede Gemüsesorte kann auch roh verzehrt werden.

Diese Gemüsesorten sollten Sie nie roh essen

Einige Gemüsesorten enthalten im rohen Zustand giftige Stoffe, die unter anderem zu Erbrechen und Übelkeit führen können. Diese Sorten sollten Sie auf keinen Fall roh essen:

Auberginen

Auberginen zählen zu den sogenannten Nachtschattengewächsen. Sie enthalten daher im rohen Zustand giftige Glykoalkaloide wie Solanin. Wer das Gemüse roh isst, riskiert eine Solanin-Vergiftung, die sich vor allem durch Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen äußert. Auch wenn moderne Melanzani-Züchtungen bereits weniger vom giftigen Stoff enthalten, sollten sie aufgrund ihres bitteren Geschmacks, den das Gemüse im Rohzustand hat, besser gekocht werden.

Kartoffeln

Auch vor Kartoffeln sollte man vor dem rohen Verzehr Halt machen. Sie zählen ebenso wie Auberginen zu den Nachtschattengewächsen und enthalten das Toxin Solanin. Die Glykoalkaloide reichern sich vor allem in der Schale sowie in grünen und keimenden Kartoffeln an.

Grüne Bohnen

Bohnen sind gute Proteinlieferanten, doch auch sie sollten vor dem Verzehr gekocht werden. Roh enthalten sie das Gift Phasin, welches zu Übelkeit und Erbrechen führen kann. Schon in minimalen Dosen können die rohen Bohnen gesundheitsschädlich sein und sie können erst durch hohe Temperaturen zerstört werden.

Rhabarber

Das leckere Gemüse Rhabarber enthält Oxalsäure, die sogar Nierensteine begünstigen kann. Zudem wird die Aufnahme von Kalzium, Magnesium und Eisen blockiert. Erst beim Kochen löst sich der Stoff aus dem Gemüse.

Holunderbeeren

Auch der rohe Verzehr von Holunder wird nicht empfohlen. Der enthaltene Stoff Sambunigrin kann Blausäure freisetzen und zu schwerwiegenden Magen- und Darmproblemen führen.