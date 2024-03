× Nicht wegwerfen: So kann man Zwiebelschalen noch nutzen

Zwiebelschalen wegwerfen? Bitte nicht! Die vermeintlichen Abfälle können noch auf vielfältige Art und Weise verwendet werden.

Bei den meisten von uns landen die Zwiebelschalen direkt im Müll. Ein großer Fehler, denn die trockene Schale und die äußere Hülle enthalten besonders viele gesunde Stoffe, die man auf verschiedenste Weise nutzen kann.

Zwiebelschalen mit in die Suppe geben

© Adobe Stock ×

Eine gute Möglichkeit die Zwiebelschalen samt gesunder Inhaltsstoffe zu verwerten, ist es sie mit in die Suppe zu geben. Waschen Sie die Zwiebelschalen gut ab und kochen Sie sie einfach mit in der Suppe. Die Schalen stecken voller Fasern und Phenol und geben der Suppe neben einem kräftigen, herzhaften Geschmack auch eine schöne, appetitliche Farbe. Besonders bei Gemüsesuppen ist diese Zugabe empfehlenswert, weil Zwiebelschalen das Aroma aufwerten. Am Ende sollten Sie nicht vergessen de Zwiebelschalen wieder rauszufischen.

Brot backen mit Zwiebelschalen

Getrocknete und fein gemahlene Zwiebelschalen lassen sich auch beim Brotbacken einsetzen. Bis zu fünf Prozent der benötigten Mehlmenge im Brotrezept können Sie durch das Zwiebelschalenpulver ersetzen. Die Brotmischung hat einen wesentlich höheren Antioxidansgehalt, wodurch ein selbst gebackenes Brot noch gesünder wird. Zudem hat das Brot eine angenehme Würze und enthält weniger Gluten.

Zwiebel-Tee gegen Erkältungen

Ein Top-Hausmittel gegen einen hartnäckigen Husten ist Zwiebeltee. Wegen seiner antibakteriellen und schleimlösenden Eigenschaft eignet er sich hervorragend zur Behandlung von festsitzendem Husten. Schneiden Sie dazu einfach eine Zwiebel mit Schale in Scheiben und lassen Sie die Zwiebel in etwa einem halben Liter Wasser mindestens fünf Minuten kochen. Anschließend den Zwiebel-Tee abgießen und möglichst heiß in kleinen Schlucken trinken. Wem der Tee zu sehr nach Zwiebel schmeckt, kann ihn mit etwas Honig süßen.

Zwiebelschalen zur Haartönung

Klingt ungewöhnlich, aber Zwiebelschalen eignen sich hervorragend als natürliche Haartönung. er sich kupfernen Glanz auf ganz natürliche Weise verschaffen will, nimmt Zwiebelschalen. Und keine Angst: Ein fieser Zwiebelgeruch bleibt aus! Dazu benötigt man 50-100 g der Zwiebelschalen und 250 ml Wasser. Bedecken Sie die Zwiebelschalen mit Wasser und lassen Sie sie kochen. Anschließend abkühlen lassen und durchfiltern. Nach der Haarwäsche können Sie die Tönung für ca 30 Minuten bis 2 Stunden in die Haare geben. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Farbintensität erreicht haben. Die Tönung hält ungefähr sechs bis acht Haarwäschen.

Zwiebelschalen für gesunde Pflanzen

Auch im Garten und für Zimmerpflanzen können Zwiebelschalen nützlich sein. Übergießen Sie dazu etwa 10 g Zwiebelschalen mit einem Liter heißen Wasser, anschließend abkühlen lassen und durchsieben. Jetzt können Sie Ihre Pflanzen mit dem Zwiebelschalensud gießen. Sie werden es Ihnen danken, denn damit versorgen Sie die Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen und beugen sogar Schimmelbefall vor.