Unverderblich: Diese Lebensmittel halten ewig

Ein paar Vorräte im Haus zu haben, ist niemals schlecht. Dabei ist lange Haltbarkeit ein wichtiges Kriterium. Gut, dass manche Lebensmittel kein Ablaufdatum kennen.

Es kann durchaus sinnvoll sein, sich einen kleinen Notvorrat anzulegen, der uns ein paar Tage versorgen kann. Will man allerdings keine Lebensmittel verschwenden, muss man sie aufbrauchen bevor sie verderben. Bei diesen Lebensmitteln können Sie entspannt sein, denn sie verderben nie!

Zucker

Unendlich süß und unendlich lange haltbar ist Zucker. Egal, ob als Puderzucker, normaler Zucker oder in Würfelform. Sofern er nicht feucht geworden ist, kann Zucker noch Jahre nach dem MHD sorgenfrei konsumiert werden.

Salz

Die weißen Kristalle verderben niemals, schließlich existiert Salz schon immer auf dieser Welt. Allerdings ist nur pures Salz ewig haltbar, denn aromatisiertes oder mit Kräutern versetztes Salz ist durchaus verderblich.

Reis und Nudeln

Obwohl Reis oft eine Haltbarkeit von bis zu zwei Jahren nachgesagt wird, hat er eigentlich kein Mindesthaltbarkeitsdatum und zählt zu den langlebigsten Lebensmitteln. Sofern Reis trocken und kühl gelagert wird, sind vor allem die weißen Sorten nahezu unbegrenzt haltbar. Auch Hartweizennudeln verderben nicht schnell, denn Nudeln ohne Ei sind so trocken, dass Bakterien und Pilze keine Chance haben zu überleben. Demnach lässt sich Pasta auch Jahre nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum kochen und genießen.

Hülsenfrüchte und Nüsse

Trocken und kühl gelagert, sind Bohnen, Linsen und Erbsen quasi für Jahrzehnte unverderblich. Auch Nüsse und Samen sind bei richtiger Lagerung sehr lange haltbar. Walnüsse, Mandeln und Sonnenblumenkerne können über Jahrzehnte überdauern, ohne schlecht zu werden.

Honig

Honig enthält Stoffe, die die Ausbreitung von Keimen verhindern. Wird er verschlossen und richtig gelagert, kann Honig nicht schlecht werden. Es können sich lediglich Geschmack und Konsistenz durch die Umgebungstemperatur verändern. Auch Ahornsirup ist ungeöffnet fast unbegrenzt haltbar.

Konserven

Konserven sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Langzeitvorrats. Eingelegtes Obst, Dosentomaten und Co. halten in der ungeöffneten Konserve jahrelang. Auch Fleisch und Fisch können in Konserven viele Jahre halten, ohne ihren Nährwert zu verlieren.

Spirituosen

Hochprozentiges ist genau genommen kein Lebensmittel, aber auch Schnaps, Rum und Co. zählen zu den ewig Haltbaren. Selbst angebrochene Flaschen sind kein Problem. Geschmack, Farbe und Aroma halten sich selbst dann oft noch mehrere Jahrzehnte lang.