Mc Donalds: KPÖ kämpft gegen sechstes Fast Food-Lokal in Linz

Bereits 300 Unterschriften wurden gegen das neue Lokal gesammelt.

Linz. Im Stadtteil Kleinmünchen soll in der Wiener Straße ein Fast Food Lokal den Betrieb aufnehmen - so zumindest die Pläne von McDonalds. Ein Linzer Stadtpolitiker kann sich damit aber nicht anfreunden, er startete eine Petition, obwohl es noch gar keine Details zu Eröffnung gibt. Denn: Aktuell laufen noch Gespräche und Planungen, über ein mögliches Datum der Eröffnung kann noch nichts gesagt werden. Kritik kommt von Armin Kraml (KPÖ). Er kann sich mit dem Standort gar nicht anfreunden, da sich die Grundstücke am Jauckerbach in der grünen Oase befinden, auch Bäume wachsen auf den Wiesen. "McDonald's soll von seinem Vorhaben ablassen, mitten im Grünen ein Schnellrestaurant mit Drive In und Parkplätzen zu bauen." Bisher sammelte er 300 Unterschriften dagegen.