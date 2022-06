Sport-Destination Katar

Es ist die wohl angesagteste Wassersportart unserer Zeit, kein anderer Trend lockt derzeit mehr Neueinsteiger an: Kitesurfen boomt!

Rund drei Millionen aktive Kiter gibt’s derzeit weltweit, schätzt die Global Kitesports Association (GKA). Und diese Zahl wächst schnell, da immer mehr Menschen den Nervenkitzel des Sports entdecken. Der Verband hat nun seit kurzem mit Qatar Tourism & Qatar Airways zwei starke Partner für die Kite World Tour, die Wettkämpfe auf internationalem Niveau in jeden Winkel der Welt trägt.

Offiziell besiegelt wurde die mehrjährige Partnerschaft auf der Baustelle des neuen Kite Beach Resorts in Fuwairit in Katar. Ein Küstenort nördlich von Doha, der dank konstanter Winde, perfektem Wasserbedingungen und puderweichem Sand hervorragende Voraussetzungen zum Kitesurfen bietet. Noch in diesem Jahr soll das Resort eröffnet werden.

Das neue Kite Beach Resort in Fuwairit 1/4

2/4

3/4

4/4 © Gabriel Saunders © Gabriel Saunders © Gabriel Saunders © Gabriel Saunders

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, der Formel 1 Grand Prix, ATP Tennisturniere und jetzt die neue Kite-Partnerschaft: Katar ist auf dem besten Weg, eine Führungsposition im weltweiten Sporttourismus einzunehmen. Immerhin hat man das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen Besucher pro Jahr zu empfangen. Sport-Events sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Dr. Jörgen Vogt, Generalsekretär der GKA, kommentiert: „Es gibt keinen besseren Partner für die Kite World Tour als Qatar Airways, die unsere Leidenschaft für Reisen, Nachhaltigkeit, Entdeckung, Kreativität, Abenteuerlust und Wettbewerb teilt. Katar entwickelt sich schnell zum internationalen Zentrum des Sports und wir freuen uns darauf, die Eröffnung und das Finale der World Tour im nächsten Jahr in diese Metropole zu bringen.“

© Qatar Airways ×

Der Vorsitzende von Qatar Tourism und Qatar Airways Group Chief Executive, Seine Exzellenz Herr Akbar Al Baker, erklärt: „Kitesurfen ist ein Sport, bei dem sich Abenteuerlustige an wunderschönen Orten der Welt messen. Wir bei Qatar Airways sind stolz darauf, diese beliebte Sportart zu unterstützen und die präferierte Fluggesellschaft für die Athleten und Fans zu werden, die zu den GKA-Events rund um den Globus reisen – einschließlich Katar, unserem Heimatland –, um etwas Neues und Aufregendes zu erleben.“