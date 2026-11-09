Salzburger Christkindlmarkt: Baum kommt aus Golling

Die 25 Meter hohe und sieben Tonnen schwere Fichte wurde am Montag gefällt. Nach Weihnachten wird der Baum nachhaltig weiterverwertet.

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Salzburg. Der Christbaum für den heurigen Salzburger Christkindlmarkt am Residenzplatz kommt aus Golling im Tennengau. Am Montagvormittag wurde die rund 70 Jahre alte Fichte in einem privaten Garten gefällt und für den Transport in die Landeshauptstadt vorbereitet. Mit einer Höhe von 25 Metern und einem Gewicht von etwa sieben Tonnen wird der Baum in den kommenden Wochen den Christkindlmarkt schmücken. Die Fichte stammt aus dem Garten einer Familie, die den Baum kostenlos zur Verfügung stellt. Bei der Auswahl setzte sie sich gegen drei weitere Bäume aus der Gemeinde Golling durch.

Sieben Tonnen schwere Fichte transportiert

Die Vorbereitungen für den Transport begannen am Montagvormittag mit der Fällung des Baumes. Anschließend wurde die mächtige Fichte für die Fahrt nach Salzburg vorbereitet. Der Transport stellt aufgrund der außergewöhnlichen Größe und des hohen Gewichts besondere Anforderungen an die eingesetzte Technik.

Nachdem es im vergangenen Jahr wegen eines technischen Defekts Schwierigkeiten beim Transport gegeben hatte, kommt heuer ein neuer Anhänger zum Einsatz. Die Ankunft am Salzburger Residenzplatz ist für Montagnachmittag vorgesehen. Gegen 16 Uhr soll die Fichte dort aufgestellt werden.

Damit erhält der traditionelle Christkindlmarkt seinen diesjährigen Mittelpunkt. Der Baum wird während der Adventzeit das Erscheinungsbild des Residenzplatzes prägen.

Diese 70 Jahre alte Fichte schmückt heuer den Salzburger Residenzplatz. © Salzburger Christkindlmarkt/KK

Christbaum wird weiterverwertet

Bei der Auswahl spielte neben der Größe auch die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Wie Wolfgang Haider, Obmann des Salzburger Christkindlmarkts, erklärt, hätte die Fichte in ihrem bisherigen Garten ohnehin entfernt werden müssen. Der Baum war über Jahrzehnte gewachsen und hätte mit zunehmender Höhe eine Gefahr für das angrenzende Wohnhaus darstellen können.

Durch die Verwendung als Christbaum erhält die Fichte vor ihrer endgültigen Verarbeitung noch eine besondere Aufgabe. Auch nach dem Ende des Christkindlmarkts soll der Baum möglichst vollständig weiterverwertet werden.

Dafür werden zunächst die Äste abgeschnitten und die Nadeln entfernt. Diese gelangen anschließend zu einem Unternehmen nach Tirol, wo sie zu ätherischem Öl verarbeitet werden. Das gewonnene Fichtenöl soll im darauffolgenden Jahr zur Verfügung stehen.

Christbaum wird zum Spielplatz

Auch für den verbleibenden Stamm und weitere Holzteile gibt es bereits Verwendungsmöglichkeiten. Das Material soll unter anderem im Gartenbau sowie für Spielplätze und Kindergärten eingesetzt werden. Damit wird die rund 70 Jahre alte Fichte nicht einfach entsorgt, sondern nach ihrem Einsatz auf dem Salzburger Christkindlmarkt weiter genutzt.

Für die Familie aus Golling bedeutet die Spende zugleich einen besonderen Abschied von einem Baum, der über viele Jahrzehnte in ihrem Garten gestanden ist.