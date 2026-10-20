ChatGPT-Rivale machte im Halbjahr 80 Mrd. Dollar Verlust

Das KI-Start-Up Anthropic hat im ersten Halbjahr einem Zeitungsbericht zufolge einen Nettoverlust von mehr als 80 Milliarden Dollar (71,3 Mrd. Euro) verbucht.

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Im Vorjahreszeitraum habe das Minus noch bei 13 Milliarden Dollar gelegen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf einen vorläufigen Börsenprospekt.

Der Großteil des Verlusts in Höhe von 72 Mrd. Dollar gehe auf Bilanzierungseffekte zurück. Diese resultierten aus Wertänderungen von Wandelanleihen und anderen Finanzinstrumenten, die das Unternehmen zur Kapitalbeschaffung ausgegeben habe. Eine Stellungnahme von Anthropic lag zunächst nicht vor.

Der für seinen Chatbot Claude bekannte KI-Entwickler Anthropic steht derzeit vor einem Börsengang. Mitte Oktober hatte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von etwa 45 Prozent auf 16,8 Mrd. für das dritte Quartal gemeldet. Anthropic strebt laut Meldungen zum Emissionsprospekt von September bei seinem geplanten US-Börsengang eine Marktkapitalisierung von mehr als zwei Billionen Dollar an. Zuletzt stellten sich Investoren aber auf eine geringere Börsenbewertung des Unternehmens ein als ursprünglich gedacht.