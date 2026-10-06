10 Jahre Klinikbau
Baden: Spitzenmedizin im Thermenland
Am 12. September 2016 wurde der Neubau feierlich eröffnet, noch im selben Monat startete der Betrieb. Bei einer Jubiläumsveranstaltung blickte das Haus nun zurück und nach vorne.
Landesrat Anton Kasser, der bei seiner "Visite" Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vertrat, gratulierte dem gesamten Team: "Eine moderne Infrastruktur, hochspezialisierte Leistungen und ein engagiertes Team schaffen optimale Voraussetzungen." Gemeinsam mit Mödling sichert Baden die Versorgung in einer der bevölkerungsreichsten Regionen Österreichs.
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Blick nach vorn
Der Neubau schuf den Rahmen, das Engagement der Mitarbeitenden füllte ihn mit Leben, sagt Geschäftsführerin Dr. Silvia Bodi. Das Jubiläum ist für sie ein Auftrag, die Versorgung in der Thermenregion weiterzuentwickeln. Die Klinikleitung baut die medizinischen Schwerpunkte laufend aus, damit Patienten auch künftig nach aktuellen Standards versorgt werden.
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