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10 Jahre Klinikbau

Baden: Spitzenmedizin im Thermenland

Rudolf Preyer
von
Festliche Veranstaltung.
© LGA
Zehn Jahre nach der Eröffnung feiert das Landesklinikum Baden seinen Neubau. Mit über 440 Betten und sechs modernen OP-Sälen zählt das Haus zu den Stützen der Versorgung im Land.
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Am 12. September 2016 wurde der Neubau feierlich eröffnet, noch im selben Monat startete der Betrieb. Bei einer Jubiläumsveranstaltung blickte das Haus nun zurück und nach vorne.

Landesrat Anton Kasser, der bei seiner "Visite" Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vertrat, gratulierte dem gesamten Team: "Eine moderne Infrastruktur, hochspezialisierte Leistungen und ein engagiertes Team schaffen optimale Voraussetzungen." Gemeinsam mit Mödling sichert Baden die Versorgung in einer der bevölkerungsreichsten Regionen Österreichs.

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Blick nach vorn

Der Neubau schuf den Rahmen, das Engagement der Mitarbeitenden füllte ihn mit Leben, sagt Geschäftsführerin Dr. Silvia Bodi. Das Jubiläum ist für sie ein Auftrag, die Versorgung in der Thermenregion weiterzuentwickeln. Die Klinikleitung baut die medizinischen Schwerpunkte laufend aus, damit Patienten auch künftig nach aktuellen Standards versorgt werden.

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