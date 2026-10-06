185 Jahre Mautner Markhof: Genuss mit Geschichte

Seit 1841 prägt Mautner Markhof Österreichs Genusswelt. Zum 185-Jahr-Jubiläum verbindet das Wiener Traditionsunternehmen Klassiker mit neuen Ideen.

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Von der Brauerei zum Feinkostklassiker

Nur wenige heimische Unternehmen können auf eine derart lange Geschichte zurückblicken: Mautner Markhof feiert 185 Jahre. Was 1841 mit Ignaz Mautner Ritter von Markhof und einem Brauhaus begann, entwickelte sich zu einer der bekanntesten Marken der österreichischen Genusswelt.

Schon der Firmengründer setzte auf Erfindergeist. Er entwickelte unter anderem eine Kühlvorrichtung für die ganzjährige Herstellung von untergärigem Bier und trieb Verfahren zur Produktion hochwertiger Back- und Presshefe voran. Dieser Innovationsgedanke prägt das Unternehmen nach eigenen Angaben bis heute.

: Geschäftsführer Develey Senf & Feinkost GmbH, Michael Durach, mit Jürgen Brettschneider, Geschäftsführer Mautner Markhof Feinkost GmbH, im Barrique Keller am Simmeringer Standort © Floence Metzler

Klassiker treffen auf neue Ideen

Längst stehen vor allem Feinkostklassiker für den Namen Mautner Markhof. Dazu zählen der Original Hesperiden Essig, der Estragon Senf und der Kremser Senf ebenso wie zahlreiche Sirupe. Der Hesperidenessig wird seit 1927 nach derselben Rezeptur aus Weingeistessig, Weinessig und Apfelsaft hergestellt. Estragon und Kremser Senf entstehen weiterhin im traditionellen Steinmühlenverfahren in Wien-Simmering.

Jürgen Brettschneider © Paul Breuss

Seit 2012 führt Jürgen Brettschneider das Unternehmen, dem er bereits seit mehr als 36 Jahren angehört. Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute am Standort im 11. Wiener Gemeindebezirk beschäftigt. In den vergangenen Jahren wurden Produktion und Lager umfassend modernisiert und Maßnahmen zur Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs sowie des Verpackungsmaterials umgesetzt.

Jürgen Brettschneider © Paul Breuss

Stillstand kommt für das Traditionsunternehmen dennoch nicht infrage. Im Jubiläumsjahr präsentiert Mautner Markhof gleich mehrere Neuheiten. Dazu gehört der zuckerfreie Sirup "Purple Love 0 %" mit Brombeersaft, Lavendelextrakt und Traubensaft. Mit den zuckerfreien FlavorSticks gibt es fruchtigen Geschmack im praktischen Getränkepulver-Format für unterwegs.

Auch in der Küche setzt Mautner Markhof auf Convenience: "Easy Salad" ist eine fix-fertige Salatmarinade ohne Öl, die direkt über den Salat gegeben werden kann. Damit schlägt das Wiener Unternehmen zum 185. Geburtstag einmal mehr die Brücke zwischen bewährten Rezepturen und neuen Genussideen.