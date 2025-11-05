OÖ präsentiert sich in Südafrika als Hotspot für Green Tech

Die Powerregionen interessieren sich besonders für Oberösterreichs Erfahrungsschatz in Wasserkraft.

OÖ/Kapstadt. Im Rahmen des internationalen Regional Leaders Summit in Kapstadt, der Vertreter aus sieben sogenannten „Powerregionen“ – darunter Bayern, Georgia, Québec, São Paulo, Shandong, Western Cape und Oberösterreich – in Kapstadt zusammenbringt, steht der Dialog über zentrale Zukunftsthemen im Mittelpunkt: Klimaschutz, nachhaltige Wirtschaft, grüne Technologien und sichere Arbeitsplätze.

Unter der Leitung von Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP), die heuer für OÖ den Vorsitz übernimmt, präsentiert sich das Bundesland als starker Partner im globalen Wandel. „Oberösterreich ist ein Hotspot der Green Tech – unsere Expertise in nachhaltiger Transformation ist international gefragt", betont Langer-Weninger.

Als Agrar-Landesrätin ist Langer-Weninger der Austausch zu innovativen Bewirtschaftungskonzepten in der Landwirtschaft, etwa im Bereich Precision und Smart Farming ein großes Anliegen. Moderne Technologien wie Drohnen, Robotik und GPS-gesteuerte Systeme eröffnen neue Möglichkeiten für eine ressourcenschonende Bewirtschaftung.

Daneben waren das österreichische Erfolgsmodell der dualen Ausbildung, der massive Erfahrungsschatz in Wasserkraft, Umweltschutz und Abfallrecycling die Themen, die besonders großes Interesse bei den Partnern darstellten.