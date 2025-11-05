Eis-Greissler Lichterglanz Spektakel in der Buckligen Welt

Die Eis-Greissler Welt öffnet auch in der kalten Jahreszeit ihre Pforten und lädt vom 21. November 2025 bis 11. Jänner 2026 zum „Lichterglanz Spektakel“ nach Krumbach in die Buckligen Welt ein.

Die Besucher erwarten ein 1,5 Kilometer langer Lichterweg mit mehr als 300 und bis zu 8 Meter hohe interaktive Lichtinstallationen, faszinierende Fahrgeschäfte, eine 700 Quadratmeter große Eislauffläche, eine atemberaubende Eislauf-Show sowie der 5D-Winterfilm. Mit mehr als 20 Attraktionen ist zudem auch der klassische Erlebnispark geöffnet. Ergänzt wird das winterliche Erlebnis durch Punschstände, herzhaft-süße Spezialitäten und die beliebten winterlichen Eiskreationen des Eis-Greisslers wie wie Vanillekipferl, Lebkuchen, Bratapfel u.v.a. Der Besuch des Eislaufplatzes inklusive Eislauf-Show und Schuhverleih sind im Eintrittspreis (ab 14 Euro) mit dabei!

© Eis-Greissler

Zum zweiten Mal öffnet der 12 Hektar große Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach auch im Winter seine Pforten und verwandelt sich vom 21. November 2025 bis zum 11. Jänner 2026 in ein riesiges Lichtermeer, die Eis-Greissler Welt. Durch dieses "Lichterglanz Spektakel“ führt ein 1,5 Kilometer langer Lichterweg vollgepackt mit 300 phantasievollen und bis zu bis zu 8 Meter hohe Figuren und interaktiven Lichtinstallationen unterteilt nach 16 Themenwelten sowie mehr als 20 Attraktionen im ebenfalls geöffneten Erlebnispark. "Die Lichtkunst soll ein Zeichen setzen für Freude und Zusammenhalt in der kalten Jahreszeit. Mit dem Lichterglanz Spektakel haben wir eine Winterwelt geschaffen, in der alle Generationen gemeinsam staunen, lachen und genießen können. Jedes leuchtende Detail, jede Attraktion ist von Herzen geplant und umgesetzt“, so die Eis-Greissler-Gründer Andrea und Georg Blochberger.

Eislaufen, Show und großes Winterkino in 5D

Beim Lichterglanz gibt es nicht nur viel zu sehen – man kann auch selbst aktiv werden. So lädt eine 700m² große Eislauffläche zum Pirouettendrehen und zu entspannten Runden ein. Der Schuhverleih ist, solange der Vorrat reicht, im Eintrittspreis inkludiert. Internationale Profi-Eisläufer stehen für Lernstunden bereit und zeigen in spektakulären Eislaufshows mehrmals täglich ihr Können – ein Highlight, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen verzaubert. "Wir bringen Weltklasse-Eiskunst nach Krumbach. Unsere Shows vereinen Bewegung, Musik und Licht zu einem Gesamtkunstwerk. Das ist die Magie, von der wir träumen“, so Andrea und Georg Blochberger.

© Eis-Greissler

Ein rasantes Erlebnis ist auch der 5D-Winterfilm im Flying Theater der Groß und Klein auf eine bewegte Abenteuerreise, bei der alle Sinne angesprochen werden, mitnimmt. Bewegliche Sitze, Wind-, Wasser- und Lichteffekte sowie der Duft von Lebkuchen garantieren, dass dieser Kinobesuch noch lange in Erinnerung bleibt.

Kulinarik am Wintermarkt

© Eis-Greissler

Auch gastronomisch setzt das Lichterglanz Spektakel neue Akzente. In Kulinarik-Stadl und Kaffeehaus erwarten die Besucher winterliche Köstlichkeiten und eigens kreierte Winter-Eissorten wie Vanillekipferl, Lebkuchen, Bratapfel, Hafer-Mandel-Zimt und – in diesem Jahr ganz neu - geröstete Mandel. Punschstände entlang des Rundwegs bieten süße und herzhafte Leckerbissen und der Hofladen lädt zur Verkostung und zum Mitnehmen regionaler Schmankerln aus der Buckligen Welt ein. Zur optimalen Planung empfiehlt das Team der Eis-Greissler den ermäßigten Online-Ticketkauf und eine Tischreservierung im Kulinarik-Stadl. Die Gold-Jahreskarte ist für das gesamte Lichterglanz Spektakel gültig.