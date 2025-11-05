Alles zu oe24VIP
Ex-Hundeführer mit Zwergdackel
© ORF

Nachschärfung

Neue Info-Kampagne für Hundehaltegesetz

05.11.25, 10:39
Das aktuelle Hundehaltegesetz gilt noch kein Jahr und soll nachgeschärft werden. 

Linz. Wer einen Hund hat, trägt Verantwortung – das ist die Botschaft einer neuen Kampagne von Tierschutz-Landesrat Martin Winkler (SPÖ). Das aktuelle Hundehaltegesetz gilt seit Dezember 2024, also noch kein Jahr, und soll jetzt nachgeschärft werden. 

Nach einem Bericht des ORF Oberösterreich über einen Ex-Hundeführer, der für seinen Zwergdackel einen Sachkundenachweis erbringen hätte sollen, sollen die Ausbildung von Diensthundeführern künftig berücksichtigt wird. Das Land Oberösterreich stellt eine Website mit allen aktuellen Regelungen zur Verfügung. Das Ziel der Kampagne ist laut Winkler, Wissen zu vermitteln und Bewusstsein zu schaffen.

