So wird die Regional-Stadtbahn Linz verlaufen - Projektausstellung im Lentos

Die Ausstellung findet vom 19. bis 21. November statt.

Linz. Um der Öffentlichkeit einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand der Planungen

der Regional-Stadtbahn Linz zu geben, laden das Land Oberösterreich und die Schiene OÖ zur Projektausstellung ins

Kunstmuseum Lentos ein. Zwischen dem 19. und 21. November, jeweils von 15 bis

19 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Projektausstellung

über das Projekt zu informieren und mit den Projektplanern ins Gespräch zu kommen.

Darüber hinaus sind interaktive Formate geplant – und auch einneuer Name für den Nahverkehrsknoten Urfahr-Ost wird - künftig einer der größten Umsteigepunkte in Oberösterreich mit rund 20.000 Fahrgästen täglich - gemeinsam mit den Besuchern gesucht.