Gratis-Tickets für Koralmbahn-Eröffnung ab sofort erhältich

Jahrhundertprojekt Koralmbahn geht am 14. Dezember regulär in Betrieb.

Graz/Klagenfurt. Nach 27 Jahren Bauzeit wird die Koralmbahn am Freitag, 12. Dezember 2025, mit einem großen Fest in Graz und Klagenfurt offiziell eröffnet – ein Jahrhundertprojekt, das den Süden Österreichs nachhaltig verändert. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 geht die Koralmbahn regulär in Betrieb. Kostenlose Tickets für Sonderfahrten am 12. Dezember sind ab sofort buchbar

Höchste Polit-Ebene und viele Prominente dabei

Am 12. Dezember wird die Koralmbahn mit einem großen Eröffnungsfest in den beiden Landeshauptstädten Graz und Klagenfurt gefeiert. Von 10 bis 12.30 Uhr findet das offizielle Opening statt: mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Bundesminister Peter Hanke, den Landeshauptleuten Mario Kunasek (Stmk) und Peter Kaiser (Kärnten) und der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr sowie ihrem Klagenfurter Pendant Christian Scheider.

Ab 12.30 Uhr sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit regionalen Highlights und spannenden Einblicken in die Welt der Koralmbahn für Unterhaltung für Groß und Klein. Das große Finale ab 15 Uhr bringt musikalische Highlights aus der österreichischen Musikszene, unter anderem mit der beliebten Band folkshilfe. Der Eintritt ist kostenlos.

Stündlich gratis von Graz nach Klagenfurt und retour auf der neuen Strecke

Mit den Sonderfahrten am 12. Dezember können Bahnbegeisterte die neue Koralmbahn bereits vor der offiziellen Inbetriebnahme erleben. Am Nachmittag verkehren stündlich Sonderzüge zwischen Graz und Klagenfurt. Einsteigen kann man mit den kostenlosen Tickets, die ab sofort nach dem „first come, first serve“-Prinzip buchbar sind.