Passage Linz eröffnet nach Umbau am 6. November

Auch der Gourmet Spar im Untergeschoss eröffnet im neuen Glanz.

Linz. Das Passage eröffnet am Freitag, 6. November, nach fünf Monaten Bauzeit in neuem Design und auch mit einigen neuen Mietern.

Der Eingangsbereich wurde komplett umgestaltet, ebenso das Untergeschoß und der erste Stock. Gleich beim Eingang duftet es aus dem Beautystore Rituals. Auch das Nanu Nana im Erdgeschoss ist ideal um kleine Weihnachtsüberraschungen zu besorgen.

Das 1963 eröffnete Kaufhaus - die Rolltreppen waren eine Sensation - wurde zuletzt 2003 modernisiert. "Heute investieren wir erneut mehrere Millionen Euro, um dieses Stück Linzer Stadtgeschichte behutsam zu modernisieren, neue Mieterinnen und Mieter zu gewinnen und die Landstraße mit einem lebendigen, attraktiven Zentrum zu bereichern", sagt Centerleiterin Julia Kretz. Die Investitionshöhe wird nicht kommuniziert.

Ein- und Ausgang sind getrennt

"Besonders positiv wirkt sich aus, dass Eingang und Ausgang räumlich getrennt sind, so entsteht ein natürlicher Besucherfluss, der die Menschen durch das gesamte Center führt", erklärt Sebastian Kaus, Architekt von Kroh & Partner gegenüber meinbezirk.at

Die Gourmet-Spar-Filiale im Untergeschoß wurde generalsaniert und ist ebenfalls ab 6. November wieder geöffnet