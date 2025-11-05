Klitschko: Nur DAS kann die Ukraine retten

Nur so könne der Krieg in der Ukraine beendet werden.

Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen schon fast vier Jahre. Unter Druck von Donald Trump gab es kurzzeitig Hoffnung auf einen Waffenstillstand, doch auch der US-Präsident konnte Putin bisher nicht stoppen.

Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko glaubt auch nicht, dass die USA den Krieg beenden können. „Die Gespräche, mit denen Donald Trump immer wieder versucht, Kriege zu beenden, haben in der Vergangenheit kein positives Ergebnis gebracht. Und ich glaube, es wird auch kein positives Ergebnis geben“, so der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Podcast „Ronzheimer“. Die russische Kriegsmaschinerie sei nicht zu stoppen.

Kein Frieden mit Putin

„Die russische Wirtschaft ist komplett auf Krieg getrimmt und viele Russen glauben, Krieg sei das Beste, was ihnen passieren kann“, so Klitschko weiter.

Russland könne deshalb nur von innen wirksam bekämpft werden – Frieden sei nur ohne Putin möglich. „Nur ein Regierungswechsel in Russland kann zu einem Kriegsende führen. Mit dieser Regierung wird es kein Ende des Kriegs geben.“