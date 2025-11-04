Alles zu oe24VIP
Medwedew
© Getty Images

Putins Scharfmacher

Medwedew droht mit neuen Annexionen

04.11.25, 10:40
Teilen

Weitere Gebiete sollen an das "Mutterland Russland" zurückgegeben werden. 

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew fällt einmal mehr als Putins Scharfmacher auf. Der Vize des russischen Sicherheitsrates droht nun mit der Eroberung der gesamten Ukraine.

"Mutterland Russland"

In seinen Telegram-Beiträgen erklärte Medwedew, dass eine zunehmende Unterstützung der Ukraine durch den Westen letztlich dazu führen werde, dass „immer größere Teile des ukrainischen Territoriums an ihr Mutterland Russland zurückkehren“.

Wie das Institute for the Study of War (ISW) berichtet, spiegeln Medwedews Aussagen die Rhetorik von Kremlchef Wladimir Putin wider, der wiederholt betont hat, Russen und Ukrainer seien „ein Volk“ und die Ukraine gehöre historisch zu Russland.

Die Experten des ISW sehen darin ein weiteres Indiz dafür, dass der Kreml an seinen ursprünglichen Kriegszielen festhält und nicht bereit ist, über ein Ende des Konflikts zu verhandeln, solange dies nicht die vollständige Unterwerfung der Ukraine einschließt.

