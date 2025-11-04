Alles zu oe24VIP
© X

Ukraine-Krieg

Putin startet Großangriff auf Region Odessa

04.11.25, 08:59
Russland hat nach ukrainischen Angaben die Region Odessa in der Nacht auf Dienstag massiv mit Drohnen angegriffen.  

Insbesondere zivile Energie- und Hafenstruktur sei das Ziel gewesen, teilte Gouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Trotz des Einsatzes der Luftverteidigung, die die meisten Drohnen zerstört habe, habe es Treffer gegeben. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben. Die Ukraine griff indes nach russischen Angaben ein Petrochemie-Werk im russischen Hinterland an.

Eine Wasseraufbereitungsanlage in Baschkortostan sei dabei teilweise eingestürzt, teilten die örtlichen Behörden mit. Das Kraftwerk der Region laufe ohne Einschränkungen. Die russische Republik Baschkortostan liegt etwa 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt im Uralgebirge. Die beiden Drohnen seien abgeschossen worden, hieß es. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge sind in der Nacht zudem 83 ukrainische Drohnen in sieben anderen russischen Oblasten zerstört worden.

