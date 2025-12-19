Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Blaulicht
© getty

Polen

Mädchen (12) von Schulkollegin erstochen

19.12.25, 16:07
Teilen

In Polen wird eine zwölfjährige Schülerin verdächtigt, ihre elfjährige Schulkameradin erstochen zu haben 

Die tatverdächtige Schülerin sollte noch am Dienstag vor dem Familiengericht vernommen werden, wie eine Sprecherin der örtlichen Staatsanwaltschaft dem Portal Onet.pl sagte. Die beiden Mädchen kannten sich demnach vom Sehen, waren aber nicht miteinander befreundet. Das Motiv ist bisher unklar.

Die Tat im niederschlesischen Jelenia Gora ereignete sich bereits am Montag. Am Nachmittag war bei der Polizei ein Anruf eingegangen, dass sich zwei Mädchen prügeln würden. Als die Beamten wenige Minuten später dort eintrafen, fanden sie an einem Bachufer unweit der Schule die Leiche der Elfjährigen. Sie wies viele Verletzungen durch einen spitzen Gegenstand auf. Anhand der Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten, kamen die Ermittler schnell auf die Spur der Zwölfjährigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden