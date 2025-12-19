Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
krankenhaus
© Getty Images

Beckenstöße gefilmt

Missbrauch unter Narkose? Schwestern belasten Chirurgen mit Sex-Tape

19.12.25, 19:51
Teilen

Zwei Krankenschwestern beschuldigen einen Schönheitschirurgen, seine narkotisierte Patientin im OP-Saal sexuell missbraucht zu haben. Der Arzt sitzt nun in U-Haft. 

Wie die spanische Tageszeitung "El Pais" berichtet, bemerkten eine Krankenschwester und ihre Assistentin während einer rund vierstündigen Schönheitsoperation im Murcia ungewöhnliche Szenen im OP-Saal. Der Chirurg soll wiederholt rhythmische Beckenbewegungen gemacht haben, die sich aus medizinischer Sicht nicht erklären lassen. Zudem ließ er die OP-Tür schließen, positionierte die Patientin auffällig um und übernahm Tätigkeiten, die sonst dem Pflegepersonal obliegen. Eine der Frauen filmte die Szene heimlich mit ihrem Handy.

Schockierende Details

Laut Aussagen der beiden Zeuginnen stoppte der Arzt seine Bewegungen erst, als der Anästhesist den Raum betrat. Nach dem Eingriff zog er sich hinter einer Säule hastig um. Die Pflegerinnen berichteten später von "sichtbaren Spuren", die ihren Verdacht erhärteten. Nachdem sie die Videos gesichtet hatten, informierten sie umgehend die Krankenhausleitung. Auch Abfälle wurden aus dem OP-Saal gesichert, aus denen die Polizei biologische Proben entnahm.

Anzeige und Fluchtgefahr

Die betroffene Patientin selbst konnte sich an nichts erinnern und steht wenig überraschend unter Schock. Inzwischen hat eine weitere Frau Anzeige gegen denselben Arzt erstattet. Wegen möglicher Fluchtpläne ins Ausland ordnete ein Gericht eine Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden