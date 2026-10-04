Ex-MediaShop-Chefin sucht Erfolg mit Genetik-Startup

Permedio verrät Kunden mit Gen-Tests mehr über die eigene Gesundheit.

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Es ist ein spannendes neues Geschäftsfeld, in das die ehemalige Chefin von MediaShop, Katharina Schneider, eingestiegen ist und das sie seit 2 Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder, einem Mediziner, immer größer macht. "Wir wollen die Medizin von morgen schon heute für möglichst viele Menschen zugänglich machen", sagt sie oe24. "Und zwar dort, wo genetische Informationen einen konkreten Nutzen für Gesundheit, Prävention und Lebensqualität schaffen können."

Unsere Gene sind so etwas wie die individuelle Gebrauchsanleitung unseres Körpers. Sie können uns Hinweise darauf geben, wie wir bestimmte Medikamente verstoffwechseln, welche gesundheitlichen Veranlagungen wir mitbringen oder wie unser Körper mit Ernährung, Bewegung etc. umgeht.

Wangenabstrich

Permedio bietet Wangen-Abstriche an, die dann ausgewertet werden und für rund 400 Euro zeigen, welche Medikamente man gut verträgt oder auf welche Diät man gut anspricht.

“Warum alle gleich behandeln?” Katharina Schneider

Die Chefin erklärt: "Mit dem LifeStyleCheck betrachten wir genetische Informationen rund um Ernährung, Bewegung, Stoffwechsel, Schlaf, mentale Eigenschaften und weitere Lebensstilbereiche. Ziel ist es, Empfehlungen stärker an die individuellen Voraussetzungen eines Menschen anzupassen." Mit dem MedikamenteCheck untersucht Permedio genetische Varianten, die Einfluss auf die Wirkung und den Abbau von Medikamenten haben.

Chance für Medizin

Schneider sagt: "Für mich ist genau das die große Chance der personalisierten Medizin: Je mehr wir über unsere individuellen biologischen Voraussetzungen wissen, desto gezielter können wir Entscheidungen für unsere Gesundheit treffen." Sie wolle mit Permedio Menschen nicht sagen, wie sie leben müssen. „Wir wollen ihnen Informationen über ihren eigenen Körper geben, die bisher schlicht nicht verfügbar waren. Denn unsere DNA ist so individuell wie ein Fingerabdruck – warum sollten wir dann bei Gesundheit, Ernährung oder Medikamenten alle gleich behandeln? Zuletzt schrieb Permedio noch Verluste, der Aufbau mit starken Partnern läuft aber beständig.