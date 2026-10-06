483 Euro! Jahreskarte für Wiener Linien wird teurer

Fahrgäste der Wiener Linien müssen sich ab dem 1. Jänner 2027 auf höhere Preise einstellen. Eine jährliche Anpassung an die Inflation ist künftig fest vorgesehen.

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Mit dem Jahresbeginn steht bei den Wiener Linien die nächste Tarifanpassung an. Die genaue Höhe der Preiserhöhung steht derzeit allerdings noch nicht fest, wie der Kurier berichtet.

Künftig werden die Öffi-Tarife in Wien jedes Jahr an den Verbraucherpreisindex angepasst. Die im September im Jahresvergleich gemessene Inflation betrug 3,6 Prozent.

Mögliche Kosten für Jahreskarten

Sollten die Tarife in einem ähnlichen Ausmaß steigen, könnte die klassische Jahreskarte von derzeit 467 Euro auf 483 Euro verteuert werden, schreibt die Tageszeitung.

Auch andere Fahrkarten wären von einer Erhöhung betroffen. Ein Einzelfahrschein könnte künftig 3,30 Euro statt aktuell 3,20 Euro kosten. Bei der Monatskarte stiege der Preis von 75 Euro auf 77,60 Euro.

Diese Beträge sind derzeit allerdings noch nicht verbindlich bestätigt.

Wiener Linien berechnen Tarife

Im Gegensatz zu Gebühren für Wasser, Müll oder Kanal existiert für die Öffi-Tickets keine gesetzliche Berechnungsformel.

Die Wiener Linien teilten dem KURIER mit: "Wie angekündigt, werden die Wiener Linien – so wie ÖBB und VOR – ihre Tarife jährlich, am VPI (Verbraucherpreisindex) orientiert, anpassen. Wir sind derzeit in der finalen Ausarbeitung. Detailinfos dazu folgen im Herbst."

Auch Mobilitätsstadträtin Ulli Sima nannte noch keine konkreten Zahlen und verwies auf die Wiener Linien, die "gerade am Kalkulieren" seien.

Ende der Jahresticket-Tradition

Jahrelang blieb der Preis für die Jahresnetzkarte konstant. Von 2012 bis 2026 galt die 365-Euro-Jahreskarte nach dem Prinzip von einem Euro pro Tag.

Diese Regelung wurde im Zuge der Tarifreform beendet. Statt längerer Pausen zwischen Preisschritten sind nun jährliche Anpassungen vorgesehen.

Zum Vergleich: Die ÖBB und der VOR wollen ihre Ticketpreise Mitte Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent anheben.

Die tatsächlichen Kosten für Jahreskarten, Monatskarten und Einzelfahrscheine ab dem 1. Jänner 2027 sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.