Auto geht während der Fahrt in Flammen auf

Eine Italienerin (27) konnte sich noch rechtzeitig aus dem Wagen befreien.

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Schreckmoment am Montagvormittag auf der B177 am Zirlerberg in Tirol: Ein Pkw geriet plötzlich in Brand. Eine 27-jährige Italienerin bemerkte während der Fahrt Rauch aus ihrem Auto. Sie lenkte den Wagen in eine Pannenbucht und verließ das Fahrzeug. Kurz danach stand der Pkw lichterloh in Flammen.

Wagen rollt in Böschung

Besonders brenzlig: Der brennende Wagen setzte sich noch einmal in Bewegung und rollte rückwärts auf die Böschung der Gegenfahrbahn. Dort brannte das Auto schließlich vollständig aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen, anschließend wurde der Pkw abgeschleppt. Die B177 blieb rund zwei Stunden gesperrt.

Einsatzkräfte löschen das Flammeninferno. © Feuerwehr Zirl

Brandursache ist offen

Warum das Auto plötzlich Feuer fing, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nach dem Feuerwehreinsatz und der Bergung des Wagens konnte die wichtige Verbindung über den Zirlerberg wieder für den Verkehr freigegeben werden.