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Mit Messern

Prostituierte raubte mit Bande Opfer zu Hause aus

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© Reuters
Der 28-Jährige hatte die angebliche Prostituierte über eine Onlineplattform in seine Wohnung bestellt. Doch diese kam nicht alleine.
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Ein 28-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in seiner Wohnung in Nenzing (Bezirk Bludenz) von zwei maskierten Männern überfallen worden. Die Täter sollen mit Messern bewaffnet gewesen sein und den Mann zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen gezwungen haben. Zuvor hatte der 28-Jährige über eine Onlineplattform eine ihm unbekannte Prostituierte zu sich bestellt. Sie kam gemeinsam mit einer weiteren Frau in die Wohnung.

Vier Verdächtige festgenommen

Kurze Zeit später sollen zwei maskierte Männer in die Wohnung eingedrungen sein. Nach dem Überfall flüchteten alle vier Beteiligten. Die Polizei konnte inzwischen zwei Frauen und zwei Männer aus Rumänien ausforschen und festnehmen. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Den Verdächtigen werden laut Polizei auch weitere Raubdelikte zur Last gelegt.

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Schmuck könnte aus weiteren Coups stammen

Besonders die beiden Frauen stehen im Fokus weiterer Ermittlungen. Sie sollen am 12. August in Bregenz-Vorkloster zwei ältere Frauen angesprochen und ihnen anschließend die Halsketten vom Hals gerissen haben.

Bei den Verdächtigen wurde teils hochwertiger Schmuck sichergestellt. Das Landeskriminalamt vermutet, dass die Stücke aus Straftaten stammen könnten, und prüft weitere mögliche Delikte. Gesucht werden nun die rechtmäßigen Besitzer des Schmucks. Hinweise zur Herkunft der Gegenstände nimmt das Landeskriminalamt unter 059 133 80 3333 entgegen.

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