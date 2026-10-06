DIESE Bauernregel warnt vor Donner und Hagel

"St. Pelei führt Donner und Hagel herbei" – und heuer könnte an dem alten Spruch tatsächlich etwas dran sein. Rund um den 8. Oktober steht Österreich ein Wetterumschwung mit Schauern, Gewittern und deutlich kühleren Temperaturen bevor.

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Seit Jahrhunderten orientierten sich Menschen auf dem Land an sogenannten Bauernregeln. Die überlieferten Sprüche basieren auf Beobachtungen des Wetters und der Natur und sollten Hinweise darauf geben, was in den kommenden Tagen oder Wochen zu erwarten ist.

Auch der 8. Oktober hat seinen eigenen Wetterspruch. An diesem Tag wird der heiligen Pelagia von Antiochia gedacht, deren Name im Volksmund zu "Pelei" verkürzt wurde.

Alte Regel warnt vor Donner und Hagel

“"St. Pelei führt Donner und Hagel herbei."” Bauernregel, 08.10.2026

Gemeint ist damit ein möglicher Wetterumschwung rund um den 8. Oktober. Gerade im Herbst können noch warme Luftmassen auf deutlich kühlere Luft treffen. Dadurch können sich Schauer und vereinzelt auch Gewitter entwickeln.

Österreich bekommt am Donnerstag einen Wetterumschwung

© Getty Images

Ein Blick auf die aktuelle Prognose für Österreich zeigt: Rund um den 8. Oktober wird das Wetter tatsächlich wechselhafter. In Wien etwa werden für Donnerstag zunächst noch bis zu 24 Grad erwartet, ehe im Tagesverlauf die Wahrscheinlichkeit für Regen und Gewitter steigt. In der Nacht frischt zudem der Nordwestwind kräftig auf.

Auch in anderen Teilen Österreichs wird es unbeständiger. Für Innsbruck etwa wird am Donnerstag bedecktes Wetter mit starkem Niederschlag erwartet.

Danach wird es deutlich kühler

Der Wetterumschwung setzt sich anschließend fort. Am Freitag sinken die Temperaturen in Österreich deutlich. In Wien werden nur noch rund 16 bis 18 Grad erwartet, dazu kommt zeitweise kräftiger Nordwestwind.

Ob tatsächlich verbreitet Hagel fällt, lässt sich aus der aktuellen Prognose nicht ableiten. Die GeoSphere Austria weist darauf hin, dass Gewitter neben Blitzschlag auch mit Starkregen, Sturmböen und Hagel einhergehen können – je nach Wetterlage und Region.

Wer war St. Pelagia?

Pelagia von Antiochia gilt als frühchristliche Märtyrerin und Einsiedlerin. Der Überlieferung nach lebte sie zunächst als Tänzerin in Antiochia, bevor sie sich dem christlichen Glauben zuwandte und später als Einsiedlerin auf dem Ölberg bei Jerusalem lebte.

Ihr kirchlicher Gedenktag ist der 8. Oktober. Über die Jahrhunderte wurde ihr Name auch mit einer alten Wetterregel verbunden.

Was ist von der Bauernregel zu halten?

Dass rund um den 8. Oktober ein Wetterwechsel auftreten kann, ist meteorologisch durchaus plausibel. Ein einzelner Lostag kann aber keine verlässliche Vorhersage für eine ganze Region liefern.

Für Österreich sind dafür heute moderne Wettermodelle und die Prognosen der GeoSphere Austria entscheidend. Die aktuelle Entwicklung zeigt zumindest: Der 8. Oktober bringt tatsächlich einen Wetterumschwung – mit Schauern und möglichen Gewittern, bevor die Temperaturen deutlich zurückgehen.