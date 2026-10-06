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3:0 - Kane schreibt bei Tschechien-Sieg Geschichte

© Getty Images
Harry Kane stieg bei Englands 3:0 gegen Tschechien zum englischen Rekordnationalspieler auf. Der Bayern-München-Stürmer traf in London im Doppelpack.
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In Wembley zog Kane mit seinem 125. Länderspiel-Einsatz mit Englands bisher alleinigem Rekordhalter Peter Shilton gleich. Tschechiens Kapitän Vladimir Coufal wuchtete einen Querpass des Rekordmannes ohne Not ins eigene Netz (27.). Kane selbst traf nach einem sehenswerten Querpass von Morgan Rogers aus kurzer Distanz (40.) sowie nach einem Corner von Lewis Hall per Kopf (57.). Der 33-Jährige hält nun bei 91 Toren im Dress der "Three Lions", das ist längst Rekord.

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Auch die Engländer können mit dem Viertelfinale planen. Sie müssten die nächste Partie gegen Kroatien zu Hause mit mindestens sieben Toren Unterschied verlieren, um noch aus den Top zwei der Gruppe verdrängt werden zu können. Schon beim 7:0 in Rijeka hatte Kane im Doppelpack getroffen.

Schweiz vor Rückkehr in Liga-A

Die Schweiz steht nach dem vierten Sieg im vierten Spiel in Liga B vor der vorzeitigen Rückkehr in die höchste Spielklasse. Die Eidgenossen, 2024 aus der Liga A abgestiegen, besiegten Nordmazedonien in Luzern dank Toren von Fabian Rieder (43.), Johan Manzambi (73.) und Dan Ndoye (81.) mit 3:0 und liegen vor den beiden abschließenden November-Runden fünf Punkte vor Slowenien. Die Slowenen hielten ihre Chance auf den Gruppensieg mit einem 2:1-Sieg in Schottland am Leben.

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