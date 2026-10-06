2:1 – Spanien dreht Duell gegen Kroatien & steht im Viertelfinale

Spanien marschiert weiter! Der amtierende Welt- und Europameister bleibt auch in Split ungeschlagen, musste beim 2:1 gegen ein nach dem 0:7-Debakel gegen England auf Wiedergutmachung brennendes Kroatien aber ordentlich zittern. Die Gastgeber gingen sogar mit 1:0 in Führung und machten der "Furia Roja" das Leben über weite Strecken schwer, ehe Spanien die Partie noch drehte. Damit steht der Welt- und Europameister vorzeitig im Nations-League-Viertelfinale und verteidigt die Tabellenführung in Gruppe A3.

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Nach der historischen 0:7-Klatsche gegen England hatte Kapitän Luka Modrić eine Reaktion gefordert. Ein neues Gesicht müsse her. Gegen den amtierenden Welt- und Europameister Spanien wartete allerdings gleich die nächste Herkulesaufgabe. Denn die Iberer waren mit breiter Brust nach Split gereist. Drei Spiele, drei Siege: 3:2 gegen England, 4:1 gegen Kroatien und 3:1 gegen Tschechien. Spanien thronte damit ungeschlagen an der Spitze der Gruppe A3 und schien derzeit kaum aufzuhalten.

Doch dann zeigten die Kroaten genau jenes Gesicht, das Modrić sehen wollte. Von der ersten Minute an war Feuer in der Partie. Die "Feurigen" gingen mit enormer Intensität in die Zweikämpfe, rückten eng zusammen und ließen Spanien kaum Luft zum Atmen. Die Iberer wirkten zunehmend genervt – und plötzlich hatte Kroatien die erste dicke Möglichkeit. Nach einem Zuspiel von Mateo Kovačić setzte sich Ivan Perišić auf der linken Seite durch und flankte scharf an den zweiten Pfosten. Dort lauerte der Münchner Rechtsverteidiger völlig frei, doch Unai Simón reagierte blitzschnell und fischte den Kopfball noch aus dem Eck (13.).

Perisic schockt Weltmeister

Fünf Minuten später war aber auch Spaniens Keeper machtlos. Kroatien kombinierte sich durchs Mittelfeld, plötzlich ergab sich eine Drei-gegen-zwei-Situation. Igor Matanović zog von rechts ab, Simón konnte den Ball gerade noch aus dem Eck kratzen – doch gegen den anschließenden Kopfball von Perišić aus rund acht Metern war er chancenlos - 1:0 Kroatien (18.)!

© UEFA via Getty Images

Jetzt bekam der WM-Zweite von 2018 endgültig Oberwasser. Spanien hatte zwar mehr Ballbesitz, fand gegen den tiefen und hervorragend organisierten kroatischen Block aber kaum Lösungen. Stattdessen lauerten die Gastgeber auf den nächsten Umschaltmoment.Beinahe wäre genau daraus das 2:0 entstanden. Nach einem unpräzisen Querpass von Simón verlor Spanien den Ball gefährlich im eigenen Strafraum. Matanović stand plötzlich goldrichtig, scheiterte mit seinem Abschluss aber am Keeper, der seinen eigenen Fehler damit wieder ausbügelte (23.).

Verdiente Pausenführung der Kroaten

Spanien blieb optisch überlegen, doch das war lange Zeit auch schon alles. Die "Furia Roja" biss sich an Kroatiens Abwehr die Zähne aus, während die Hausherren bei ihren wenigen Vorstößen brandgefährlich wirkten. Und so ging es mit einer völlig verdienten kroatischen Führung in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild zunächst unverändert: Spanien schaltete einen Gang hoch und drängte mit Lamine Yamal und Co. immer stärker nach vorne. Noch fehlte es der "Furia Roja" allerdings an Präzision, um aus der Dominanz echte Gefahr zu erzeugen.

Joker-Merino knallt Furia Roja zurück

Doch der Druck nahm Minute für Minute zu. Kroatien wurde tief in die eigene Hälfte gedrängt und kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. Die Spanier belagerten den Strafraum – und irgendwann machte sich die Geduld bezahlt: Yamal brachte den Ball von der Seite gefährlich zur Mitte, Stanišić klärte per Kopf genau vor die Füße von Dani Olmo. Dessen Abschluss wurde noch geblockt, doch der Ball landete bei Mikel Merino. Der kurz zuvor eingewechselte Joker blieb aus rund zehn Metern eiskalt und schob die Kugel aus halbrechter Position präzise ins Eck - das ist der Ausgleich 1:1 (61.).

Ausgleich bejubelt: Rodri gratuliert Spanien-Joker Merino. © UEFA via Getty Images

Ein offener Schlagabtausch blieb nach dem Ausgleich zunächst aus, stattdessen wurde auf beiden Seiten munter gewechselt. Doch im Finish wurde es plötzlich noch einmal richtig heiß.

Perišić nimmt Zubimendis Geschenk nicht an

In der 77. Minute schenkte Zubimendi den Kroaten beinahe die Führung: Der Spanier wollte den Ball in der eigenen Abwehr mit nur einem Kontakt weiterleiten, spielte ihn damit aber genau in den Lauf von Perišić. Der Routinier nahm das Geschenk jedoch nicht an. Aus elf Metern, zentral vor dem Tor, scheiterte er mit seinem Abschluss an Unai Simón.

Und es sollte für Perišić noch bitterer kommen. Der Frust über die verpasste Großchance machte sich wenig später an Cucurella bemerkbar. Bei einem spanischen Konter kreuzte der Chelsea-Verteidiger den Laufweg des Kroaten und ging nach einem klaren Kontakt zu Boden. Der belgische Schiedsrichter zögerte nicht, zeigte Perišić die zweite Gelbe Karte – und schickte den Kroaten damit vorzeitig unter die Dusche.

Merino-Doppelpack sorgt für Sieg

Und als die Partie sich dem Ende neigte, dreht der Weltmeister die Partie: Zubimendi hebt den Ball aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner, dort nimmt ihn Merino herunter und zieht aus der Drehung ab - die Kugel schlägt halbhoch ein - 2:1 (88.) Doppelpack!

Und damit hält auch Spaniens beeindruckende Serie weiter an: Seit der bitteren Finalniederlage gegen Portugal im Juni 2025 – 5:3 im Elfmeterschießen – hat die "Furia Roja" kein Spiel mehr verloren. Zum Abschluss des zweiwöchigen Nations-League-Lehrgangs setzte der Welt- und Europameister damit erneut ein dickes Ausrufezeichen.