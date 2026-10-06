30 Zentimeter Schnee! HIER wird Österreich weiß

Nach ungewöhnlich milden Tagen kommt am Donnerstag die Kaltfront. In den Bergen sinkt die Schneefallgrenze deutlich – stellenweise sind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich.

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Noch am Mittwoch sind in Österreich Temperaturen bis zu 26 Grad möglich. Doch damit ist es bald vorbei. Am Donnerstag zieht von Westen eine Kaltfront auf und bringt verbreitet Regen. Besonders im Westen wird es nass.

Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze deutlich. In Vorarlberg liegt sie am Donnerstagabend bereits bei rund 2.000 Metern. In der Nacht und am Freitag kann sie weiter zurückgehen – teilweise bis auf etwa 1.200 bis 1.500 Meter.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Vor allem die höheren Lagen im Westen und entlang der Nordalpen bekommen es mit dem ersten richtigen Wintereinbruch zu tun. Auf den höchsten Gipfeln können sich größere Schneemengen sammeln. Aktuelle Prognosen rechnen regional mit 20 bis 40 Zentimetern Neuschnee.

Damit könnten einige Bergregionen innerhalb weniger Stunden von spätsommerlich auf tief winterlich umschalten.

Auch Passstraßen können weiß werden

Wer in den kommenden Tagen in höheren Lagen unterwegs ist, sollte deshalb besonders vorsichtig sein. Mit sinkender Schneefallgrenze können auch höher gelegene Passstraßen vorübergehend weiß und rutschig werden.

Für Touren im Hochgebirge sind die Bedingungen ebenfalls alles andere als ideal: Regen, Schnee, schlechte Sicht und ein deutlicher Temperatursturz machen den Wetterumschwung spürbar.

Sommerreifen? Jetzt wird es Zeit

Der Wettersturz ist auch ein Hinweis für Autofahrer. Wer noch mit Sommerreifen unterwegs ist und in höhere Regionen fahren möchte, sollte den Reifenwechsel nun zumindest einplanen.

Im Flachland bleibt Schnee vorerst kein großes Thema. Der Wintereinbruch konzentriert sich zunächst vor allem auf die Berge.