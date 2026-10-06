Robbie Williams: SO reich ist der Popstar

Ein gigantischer Millionenregen beschert Popstar Robbie Williams nach seiner erfolgreichen Welttournee eine spektakuläre Auszahlung.

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Für den britischen Superstar Robbie Williams hat sich das vergangene Geschäftsjahr mehr als bezahlt gemacht. Über seine Livemusikfirma You're Not Famous LLP floss dem Sänger eine persönliche Summe von exakt 23.686.646 Pfund zu, was umgerechnet rund 27,9 Millionen Euro entspricht. Dieser finanzielle Millionenregen fiel damit fast dreimal so hoch aus wie im Jahr zuvor, wie die britische Zeitung Daily Mail unter Berufung auf behördliche Unternehmensdaten berichtet.

Erfolgreiche Tournee bringt Rekorde

Den Hauptgrund für den enormen Zuwachs lieferte die weltweite Konzertreise des Musikers, die im Mai 2025 in Edinburgh ihren Anfang nahm und rund um den Globus für volle Stadien sorgte. Der gewaltige Millionenregen spiegelt sich eindrucksvoll in den offiziellen Bilanzen der im Jahr 2010 gegründeten Firma wider:

Der Jahresumsatz kletterte von 15 Millionen auf 76,9 Millionen Pfund.

Der Bruttogewinn stieg von neun Millionen auf 27,9 Millionen Pfund.

Von der gesamten Gewinnsumme sicherte sich der Musiker den Löwenanteil.

© Getty Images for amfAR

Immobilien und teure Verluste

Auch abseits der Bühne investiert Robbie Williams sein Vermögen gemeinsam mit seiner Ehefrau Ayda Field vor allem in exklusive Immobilien, deren Gesamtwert mittlerweile auf über 100 Millionen Pfund geschätzt wird. Doch nicht jede Investition entpuppte sich als Erfolg. Bei einer Villa nahe Genf, die er im Jahr 2020 für 26,6 Millionen Pfund erworben hatte, verbuchte er beim späteren Weiterverkauf für 14,7 Millionen Pfund einen herben Verlust von 11,9 Millionen Pfund ohne Nebenkosten.

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Neuanfang auf den Bahamas

Anfang 2026 schlug die Familie ein neues Kapitel auf und erwarb ein millionenschweres Luxusanwesen auf den Bahamas. Trotz einzelner Rückschläge im Immobiliengeschäft sorgt das Tourneegeschäft für ein stabiles finanzielles Polster. Damit baut Robbie Williams sein Vermögen weiter aus und festigt seine Position als einer der bestverdienenden Künstler der Musikbranche.