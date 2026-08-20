David Alaba läuft die Zeit davon

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Langsam, aber beständig, schließt sich das Transferfenster, die Top-Ligen starten sogar früher – und dennoch ist David Alaba noch immer ohne Verein. Es wird Zeit.

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Seit Anfang Juli ist der ÖFB-Kapitän ohne Verein, sein Vertrag bei Real Madrid lief aus. Dass es so weit kommen würde, wusste Alaba aber vermutlich schon seit Jahresbeginn.

Und dennoch ist der 34-Jährige noch immer ohne Verein. Gerüchte zu Juventus oder Inter Mailand verliefen, beide holten lieber andere Alternativen.

An Milan-Gerüchten etwas dran?

Spaniens LaLiga läuft bereits seit vergangenem Samstag, die Premier League und Serie A ziehen an diesem Wochenende hinterher, die deutsche Bundesliga wiederum eine Woche später.

Zum 1. Spieltag wird der Verteidiger also nirgends unterkommen, was einen Kampf ums Leiberl erschwert. Das Transferfenster schließt in Europa am 1. September, es könnte für Alaba eine große Rolle spielen.

Da er ablösefrei zu haben ist, sind Vereine bei seiner Verpflichtung nicht an dieses Datum gebunden. Das heißt einerseits, er könnte danach wesentlich begehrter werden, aber andererseits werden die großen Teams ihre Kaderpläne damit auch abgeschlossen haben.

Konkrete Gerüchte gibt es derzeit nur zum AC Milan, und auch diese stammen nur von einer unzuverlässigen Quelle wie "MilanNews24". Ein Vertrag über ein Jahr mit drei Millionen Euro soll ihm angeboten worden sein.

Ab in eine kleinere Liga?

Womöglich muss der 117-fache Nationalspieler also kleinere Semmeln backen, Al-Sadd aus Katar wurde hier bereits genannt.

Möchte David Alaba, der ohnehin schon mit seiner Fitness zu kämpfen hat, nicht von Anfang an hinterherlaufen, sollte die Entscheidung bald fallen.