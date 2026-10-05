Dortmund jagt Salzburg-Juwel

Steht wieder einmal ein Star von Red Bull Salzburg vor dem teuren Sprung ins Ausland?

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2023/24 wurde er mit 20 Treffern im Trikot der Bullen Torschützenkönig in der Bundesliga, ein Kreuzbandriss warf ihn danach aber aus der Bahn. Nun ist Karim Konaté zurück nach oben.

Viermal netzte der 22-Jährige bereits in der Liga, zweimal samt einer Vorlage in der Europa-League-Quali. Damit machte der Ivorer auf sich aufmerksam.

Laut dem Schweizer Medium "442.ch" läuft der Hörer bei seiner Agentur, die Anfragen kommen vor allem auf Deutsch und Englisch. Aus der Premier League gibt es Österreich-Bezug, denn Kevin Dansos Sunderland und Oliver Glasners Nottingham sind interessiert.

Geht es zu Ex-Salzburgern?

Auch in Deutschlands höchster Spielklasse werden die Klubs mit rot-weiß-rotem Anstrich genannt: Adi Hütters Eintracht Frankfurt, RB Leipzig (Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald) und Borussia Dortmund (Marcel Sabitzer und Carney Chukwumeka).

Verhandlungen mit Salzburg soll es aber noch keine gegeben haben, mit Vertrag bis 2028 wird Sportchef Marcus Mann aber spätestens im Sommer zum zu besagtem Hörer greifen müssen.