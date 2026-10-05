Fahrrad-Zoff bei Real: Mbappé legt sich mit Mourinho an

Fahrrad-Fauxpas bei Real Madrid? Kylian Mbappé sorgt mit einem harmlosen Instagram-Video plötzlich für Gesprächsstoff. Der Superstar zeigte sich am Sonntagnachmittag beim Radfahren – ausgerechnet wenige Tage nachdem Trainer José Mourinho vor genau dieser Freizeitbeschäftigung gewarnt hatte. Bahnt sich im Star-Ensemble der Königlichen etwa neuer Zoff an?

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Mourinho hatte vor rund zehn Tagen im Podcast "Bet It Drives" unmissverständlich erklärt, was er von seinen Spielern auf zwei Rädern hält. "Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren", stellte der Portugiese klar. Seine Sorge: Ein Sturz könne einen Spieler wochenlang außer Gefecht setzen – oder zumindest eine Verletzung verursachen, die ihn aus dem Rhythmus bringt. Für Mourinho zählt schließlich vor allem eines: Maximale Professionalität.

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Und nun ausgerechnet Mbappé auf dem Fahrrad! Der Franzose postete die Aufnahmen selbst und dürfte damit unfreiwillig für ein kleines Trainer-Dilemma sorgen. Denn Mourinho ist nicht gerade dafür bekannt, bei seinen Regeln beide Augen zuzudrücken. Große Namen haben ihn in seiner Karriere noch nie davon abgehalten, durchzugreifen.

»Das ist nicht Mbappé FC«

Auch in Spanien wird die Szene bereits diskutiert. Journalist Antonio Romero nahm bei "Cadena SER" kein Blatt vor den Mund: "Mbappé genießt es, der Starstürmer von Real Madrid zu sein, glaubt aber auch, er kann machen, was er will. Jemand sollte ihm sagen: Das ist nicht der Mbappé FC, das ist Real Madrid."

Sportlich läuft es für Mbappé eigentlich prächtig. Der Angreifer erwischte mit acht Toren in seinen ersten acht Pflichtspielen der Saison einen Traumstart. Dann folgte allerdings der Dämpfer im Frankreich-Trikot: Beim 1:0 in der Nations League gegen die Türkei zog er sich eine Überdehnung der hinteren Kapsel im linken Knie zu.

Real zittert um seinen Superstar

Real Madrid gab bislang keine genaue Ausfallzeit bekannt. Klar ist jedoch: Mbappé soll wegen der Verletzung derzeit nicht selbstständig trainieren. Sein Urlaub sei mit Mourinho abgesprochen – der Rad-Ausflug dürfte also kaum heimlich gegen den Willen des Trainers erfolgt sein.

Und deshalb könnte aus dem vermeintlichen Fahrrad-Eklat am Ende schnell wieder heiße Luft werden. Denn Mbappés großes Ziel ist ohnehin klar: Zum Clásico gegen Barcelona am 25. Oktober will der Superstar wieder topfit auf dem Platz stehen. Ob Mourinho ihn bis dahin lieber auf dem Rasen als auf dem Fahrrad sehen möchte, dürfte allerdings ebenfalls klar sein.

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