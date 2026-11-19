Eine Revolution der Abseitsregel im Fußball fällt einem Medienbericht zufolge aus.

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Wie die "Times" schreibt, werden die Regelhüter vom International Football Association Board (IFAB) empfehlen, die neue Regel, für die sich unter anderem der frühere Spitzentrainer Arsene Wenger eingesetzt hatte, nicht einzuführen. Laut des Regelvorschlags sollte ein Spieler nur als im Abseits gewertet werden, wenn zwischen ihm und dem vorletzten gegnerischen Spieler eine Lücke besteht.

Bisher steht ein Spieler schon im Abseits, wenn nur ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden darf, näher am Tor ist als der vorletzte Gegner.

Die Regel sollte Offensivfußball begünstigen. Tests in der kanadischen Premier League hätten aber nicht die gewünschten Effekte gezeigt. So hätten die Abwehrreihen im Schnitt tiefer verteidigt, um so einen Vorteil der Angreifer auszugleichen. Auch Wenger soll nicht überzeugt gewesen sein.