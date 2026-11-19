Nach der letzten Länderspielpause des Jahres geht es für die Bundesliga in den heißen Schluss-Spurt.

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Die 13. Runde markiert den Auftakt der letzten vier, bevor sich die Bundesliga in einen einmonatigen Winterschlaf begibt.

Es werden nun also die Weichen gestellt, mit was für einem Gefühl sich ein Verein bis Mitte Jänner umgibt. Mit fast ausschließlich Duellen der oberen gegen die untere Tabellenhälfte, besteht genügend Potenzial für pikante Ausrutscher.

Kurioses Hinspiel verspricht Spannung

Freitagsspiel gibt es an diesem Wochenende keines, damit startet der Spieltag erst am Samstag um 17 Uhr, dafür aber gleich mit dem tabellarischen Topspiel: Der LASK empfängt Hartberg (live Sky & im OE24-Live-Ticker).

Den Dritten und den Vierten trennen fünf Punkte in der Tabelle. Blickt man auf das Duell im September, könnte es heiß hergehen: Trotz 2:0- und 3:1-Führung mussten die Linzer am Ende ein 3:3 hinnehmen. Mit zuletzt vier Siegen am Stück scheint Didi Kühbauers Team aber wieder in die Spur gefunden zu haben.

Rapid plant nächstes Schützenfest

Im Spätspiel geht es für den Tabellenführer Rapid dann in die rote Hälfte von Graz (19.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker). Und dem GAK könnte etwas Angst und Bange werden, in Wien setzte es die beinahe historische 0:8-Schlappe. Mittlerweile ist das Team von Johannes Hoff Thorup sogar noch besser in Form, kommt von einem 6:0 gegen den WAC. Es könnte also düster werden.

Führt Diakité Sturm aus der Krise?

Auf die nächste Diakité-Show hofft wiederum Sturm Graz, am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & OE24-Live-Ticker) zu Gast in Altach. Doch auch der Stürmer konnte die Verletzungsplage und daher vier sieglose Spiele am Stück nicht verhindern. Fabio Ingolitsch und Co. brauchen den Turnaround.

Viel hängt aktuell von Diakité ab © APA/ERWIN SCHERIAU

Austria empfängt absoluten Angstgegner

Apropos Turnaround, auf so einen hofft Austria Wien schon länger. Zum Topspiel am Sonntag (17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) empfangen die Veilchen aber ausgerechnet Nemesis Salzburg. Ein einziger Dreipunkter seit 2018, das Hinspiel mit 1:4 klar verloren. Selbst ein Remis wäre in der aktuellen Situation ein Erfolg, auch wenn der verletzte Haris Tabakovic vorerst nicht in seine alte Heimat zurückkehrt.