Mitten in Krise: Französische Staatssekretärin am ''Playboy''-Cover

In Frankreich ist aktuell so einiges los: Nach wie vor wüten gewaltsame Proteste gegen die Rentenreform, seit Mitte März wurden fast 1.100 Uniformierte verletzt. Dazu kamen 2579 Brandstiftungen und 316 Angriffe auf öffentliche Gebäude.

Und die französische Staatssekretärin Marlène Schiappa? Die lässt sich in der Zwischenzeit für das Erotik-Magazin "Playboy" ablichten!

France’s moronic government strikes again:



Marlène Schiappa, ???????? Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y