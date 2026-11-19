Beim FC Bayern München sorgt ein geheimes Detail im Vertrag von Jamal Musiala für interne Debatten. Der deutsche Nationalspieler soll genau wie ein weiterer Bayern-Star eine Ausstiegsklausel besitzen.

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Nachdem Jamal Musiala rund acht Wochen verletzt ausfiel, steht er nun beim kommenden Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln unmittelbar vor seiner Rückkehr auf den Platz. Hinter den Kulissen sorgt der 23-Jährige derzeit aber für ordentlich Gesprächsstoff. Obwohl sich der deutsche Nationalspieler erst vor ungefähr eineinhalb Jahren langfristig bis 2030 an den deutschen Rekordmeister gebunden hat, birgt das Arbeitspapier laut Informationen von Sky Sport eine besondere Vereinbarung: Der Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel, die auch für den Sommer 2027 greift.

Auch Upamecano mit Klausel

Damit ist Musiala innerhalb des Kaders allerdings nicht allein. Wie Sky Sport berichtet, hat sich auch der französische Innenverteidiger Dayot Upamecano eine ähnliche Option zusichern lassen. Seine Ausstiegsklausel soll ebenfalls ab dem Jahr 2027 aktiv werden und sich auf eine Ablösesumme von etwa 65 Millionen Euro belaufen.

Debatten im Bayern-Aufsichtsrat

Für Musiala liegen insgesamt herausfordernde Wochen hinter ihm, die selbst in der Chefetage des FC Bayern auf den Tisch kamen. Den Berichten zufolge befasste sich sogar der Aufsichtsrat mit der Personalie. Der Auslöser für die internen Gespräche ist das Verhältnis zwischen seinen sportlichen Leistungen und seinem üppigen Salär. Mit einem Gesamtpaket von geschätzten 25 Millionen Euro brutto pro Jahr inklusive Bonuszahlungen gehört der Offensivspieler zu den absoluten Topverdienern in München. Zuletzt bremste ihn ein Muskelfaserriss aus. Zuvor musste Musiala bereits pausieren, nachdem er aufgrund einer neurologischen Dysfunktion zweimal zusammengebrochen war – laut Angaben handelte es sich dabei um kurzzeitig auftretende, aber gut behandelbare Absencen.

Klarer Fokus auf München

Einen schnellen Abgang vom FC Bayern müssen die Fans trotz der unruhigen Zeiten rund um die Ausstiegsklausel aber offenbar nicht befürchten. Laut Sky Sport deutet momentan nichts auf eine Trennung hin, da Musiala aktuell keinen Vereinswechsel anstrebt. Sein ganzer Fokus gilt stattdessen dem Ziel, nach den schwierigen Monaten wieder an seine Topform anzuknüpfen und eine tragende Rolle im Team einzunehmen.