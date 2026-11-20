Der ecuadorianische Fußballer Jhon Perlaza ist nach einem Steinwurf gegen einen Linienrichter für acht Jahre gesperrt worden. Auch sein Verein Ciudad de Yantzaza muss nach dem Vorfall eine Strafe zahlen.

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Nach Angaben des ecuadorianischen Fußballverbandes (FEF) ereignete sich der Vorfall bei einer Drittligapartie in Ecuador, bei der Perlaza zunächst auf der Ersatzbank saß. In der Nachspielzeit warf er einen Stein in Richtung des Linienrichters Lenin Giovanni Ojeda Núñez und traf ihn am Kopf. Der Unparteiische brach sofort zusammen, die Partie wurde abgebrochen, und Ojeda Núñez erlitt schwere Verletzungen, die eine Operation erforderten.

Drastische Strafe bis 2034

Die Disziplinarkommission des Verbandes schloss Perlaza bis zum 19. Oktober 2034 von sämtlichen Fußballaktivitäten aus. Zudem soll die FIFA dafür sorgen, dass die Sperre auch auf internationaler Ebene gilt, sodass Einsätze für ausländische Klubs ebenfalls ausgeschlossen wären.

Ablauf auf Videoaufnahmen

Auf Videoaufnahmen aus dem Amateurbereich ist zu sehen, dass Perlaza zunächst hinter einer Tonne verborgen einen Gegenstand auf das Spielfeld warf. Danach holte er einen Stein, ging zur Ersatzbank zurück und schleuderte ihn von dort in Richtung des nur wenige Meter entfernten Linienrichters.

Kosten und Platzsperre

Auch der Klub Ciudad de Yantzaza wurde vom Verband sanktioniert und muss 2.000 US-Dollar (etwa 1.800 Euro) Strafe zahlen sowie Behandlungskosten des verletzten Linienrichters in Höhe von rund 4.400 Dollar (etwa 4.000 Euro) übernehmen. Laut Medienberichten war Ojeda Núñez nach der Operation für 60 Tage arbeitsunfähig, während der Verein zusätzlich eine Platzsperre für drei Spiele erhielt, weil er neben dem Fehlverhalten des Spielers auch Sicherheitsverpflichtungen vernachlässigt habe.

Berufung noch möglich

Bereits kurz nach dem Vorfall hatte Ciudad de Yantzaza angekündigt, Perlaza aus dem Verein ausschließen zu wollen. Endgültig ist das Urteil noch nicht, da sowohl der Spieler als auch der Klub Berufung einlegen können.