Messi sagt Adios! Sein letzter Argentinien-Tango

Kontrastprogramm bei den Fußball-Giganten! Während bei Cristiano Ronaldo nach dem jüngsten Ärger im portugiesischen Nationalteam die Zukunft offen ist, steht bei Lionel Messi der Abschied bereits fest. In der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr MEZ) wird der 39-Jährige im Monumental von Buenos Aires zum letzten Mal das Trikot Argentiniens tragen. Was Ronaldo derzeit an Ungewissheit erlebt, wird für Messi zum emotionalen Schlussstrich: ein letzter Abend, ein letztes Spiel, ein letztes Mal die "Albiceleste".

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Und dieser Abschied hat es in sich. 21 Jahre lang trug Messi das Trikot seines Landes, nun wartet vor 85.000 Fans die große Bühne für den letzten Tango. Gegner ist Benin, doch eigentlich dreht sich alles um die Nummer zehn. Trainer Lionel Scaloni weiß schon jetzt, was auf Argentinien zukommt: "Von dem Moment an, in dem er das Monumental betritt, wird es für alle ein unvergesslicher Tag sein."

Diesmal gibt es keine Hintertür. Anders als vor zehn Jahren, als Messi nach einem verlorenen Finale seinen Rücktritt erklärte und später zurückkehrte, soll nun endgültig Schluss sein. "Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich verstehe, dass es an der Zeit ist", sagte Messi Ende August.

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Scaloni: »Er wird uns fehlen«

Für Scaloni endet damit eine Ära, die er selbst entscheidend mitgeprägt hat. Seit 2018 feierte Argentinien mit Messi die Copa América 2021, den WM-Titel 2022 und erneut die Copa América 2024. 2026 stand die "Albiceleste" wieder im WM-Finale. "Die argentinische Nationalmannschaft wird es auch weiterhin geben. Aber er wird uns fehlen", sagt Scaloni.

Denn Messi war längst mehr als nur Kapitän und Superstar. Er wurde zum Gesicht einer Generation – und schließlich zum Volkshelden. Nach dem WM-Triumph schenkte er seinen Mitspielern und Betreuern personalisierte Gold-Smartphones, später eine komplette Mate-Tee-Ausrüstung. Der Superstar blieb einer von ihnen.

»Der König ist zuhause«

Schon bei seiner Ankunft im Trainingszentrum in Ezeiza war die Botschaft eindeutig: "Der König ist zuhause", schrieb der Verband. Jetzt wartet das Monumental auf den letzten großen Auftritt.

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Ein letztes Mal die Hymne, ein letztes Mal die Nummer zehn, ein letztes Mal Messi im Trikot Argentiniens. Während bei Ronaldo nach dem Eklat noch vieles offen ist, ist bei Messi alles entschieden. "Ein letztes Mal. Ein Trikot fürs ganze Leben." Viel mehr Fußball-Romantik geht nicht.