Arnie packt aus: Polizei-Ärger, Balotelli & Man United

Vier Spiele, vier intensive Nations-League-Auftritte und eine durchaus zufriedenstellende Zwischenbilanz für das ÖFB-Team – und erstmals seit Jahren ohne Marko Arnautovic. Während Österreichs Nationalmannschaft ihren Weg ohne den Rekordtorschützen geht, sorgt "Arnie" abseits des Rasens für Schlagzeilen.Statt Teamhotel und Trainingsplatz öffnet Arnautovic auf Twitch seine ganz persönliche Schatzkiste und packt eine kuriose Arnie-Geschichte nach der anderen aus.

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Bei Streamer Marli zeigte Arnautovic einmal mehr, dass ihm der Unterhaltungsfaktor mindestens genauso liegt wie der Ball am Fuß. Denn plötzlich stand Arnie auf dem Bett des Streamers und kündigt einen Fallrückzieher an. Marli versucht noch zu bremsen: "Mach dich mal warm." Arnie? Keine Chance! "Ich mach gar nichts warm. Ich mach direkt", lautet seine trockene Antwort. Sekunden später fliegt der Ball – und Arnautovic gleich hinterher. Der Fallrückzieher sitzt. Nach der Landung fällt sein Urteil gewohnt knapp aus: "Alles kaputt." Marli bleibt nur ein anerkennendes: "Stabilovic."

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Doch damit war die Arnie-Show noch lange nicht vorbei. Im Livestream plauderte der ÖFB-Rekordtorschütze über seine Karriere, alte Weggefährten und beinahe zustande gekommene Transfers. Sogar Mario Balotelli wurde kurzerhand angerufen – und Arnautovic stellte dabei auch seine Italienisch-Künste unter Beweis.

Arnie im Plauder-Modus: Im Kinderzimmer von Streamer Marli ruft Arnautovic kurzerhand seinen Ex-Inter-Buddy Mario Balotelli an. © Instagram

Beinahe beim CL-Finale verhaftet

Besonders kurios: Eine Geschichte aus dem Champions-League-Triumph mit Inter Mailand 2010. Nach dem 2:0 gegen Bayern München wollte Arnautovic auf der Tribüne eine österreichische Flagge holen und mit Fans feiern. Als er anschließend zurück aufs Spielfeld wollte, wurde er von Polizisten zu Boden gebracht. "Sie wollten mich festnehmen", erzählt der Wiener. Der Grund: Arnautovic hatte seine Akkreditierung weggeworfen und wurde offenbar für einen gewöhnlichen Fan gehalten. Vom Champions-League-Helden zum vermeintlichen Fan – diese Karrierekurve schafft auch nur Arnie.

Und als wäre das nicht kurios genug, wiederholte sich das Ganze wenig später. Als Arnautovic vor dem Teambus Mario Balotelli erschrecken wollte, rückten erneut mehrere Polizisten an. "Auf einmal kamen sechs Polizisten und schrien: Stop, Stop. Wieder war ich am Boden." Erst sein Co-Trainer konnte die Situation ein zweites Mal entschärfen. Man könnte sagen: Arnie hatte damals offenbar ein sehr spezielles Verhältnis zur Sicherheitsabteilung.

Beinahe-Transfer: Erst Chelsea, dann fast ManUnited

Auch auf dem Transfermarkt wäre Arnautovic beinahe ganz woanders gelandet. Vor seiner Rückkehr zu Inter Mailand stand während seiner Bologna-Zeit offenbar ein Wechsel zu Manchester United im Raum. Und bevor er 2010 erstmals zu Inter ging, absolvierte er sogar einen Medizincheck bei Chelsea. Das Problem: Beim MRT wurde ein Ermüdungsbruch entdeckt – der Transfer war damit vom Tisch. So manches Kapitel seiner Karriere begann also schon vor dem ersten Anpfiff mit einer überraschenden Wendung.

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Seinen ganz persönlichen Karriere-Fußball stellte Arnautovic ebenfalls zusammen. Eine Traumelf mit einigen seiner größten Weggefährten – doch ausgerechnet bei der Abwehr unterlief ihm ein Fauxpas: David Alaba, sein langjähriger ÖFB-Kollege, fehlte zunächst. Arnautovic bemerkte den Fehler sichtlich unangenehm und musste nachbessern. Ausgerechnet Alaba vergessen – da dürfte sich Arnie selbst kurz die gelbe Karte gezeigt haben.