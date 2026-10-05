4:1! Olise-Zauber beschenkt Zidane gegen Belgien

Frankreich dreht Partie gegen Belgien spät und Italien befördert Türkei mit 3:1 in die Nations League Liga B.

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Das zweite Mal in Folge plagt sich Zinédine Zidanes Frankreich vor heimischem Publikum. Nach dem 1:1 gegen Italien sah es gegen die Belgier trotz enormer Feldüberlegenheit lange nach einem Patzer aus.

Doch die Joker Désiré Doué (77.) und Rayan Cherki (81.) besorgten in schneller Abfolge die Wende, die von den anderen Bankspielern Lucas Da Cunha und Michael Olise aufgelegt wurden. Der Bayern-Star krönte seine Leistung dann auch noch mit den 3:1- (89.) und 4:1-Schlusspunkten kurz vor Schluss (90.+1.).

Lange führte das Team von Mark van Bommel nach einem perfekten Pass von Romeo Lavia, der die Abseitsfalle an der Mittellinie aufhob, und dem Abschluss von Dodo Lukebakio (35.). Damit übernimmt Les Bleus die Tabellenführung.

Türkei schaut erneut durch die Finger

Im Parallelspiel der Gruppe A setzte es für die Türkei in Bologna die vierte Niederlage im vierten Spiel, womit es vorzeitig hinunter in die Liga B geht.

Das Team von Italiener Vincenzo Montella war zwar über weite Strecken das bessere Team, kassierte aber zu leicht Gegentore. Zuerst von Gianluca Scamacca (26.), dann traf Riccardo Calafiori nach schönem Kopfball (64.) nur drei Minuten nach dem Ausgleich von Aral Simsir (61.).

Inter-Juwel Pio Esposito machte in der 87. Minute dann noch den Deckel drauf.