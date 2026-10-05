Udinese mit großer Alaba-Ansage

David Alaba geht bei Udinese Calcio in sein neues Abenteuer und die Erwartungen sind enorm.

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Etwas überraschend fiel die Entscheidung von Alaba nach seinem Aus bei Real Madrid auf Udinese, für die Italiener war es ein echter Coup.

Daraus macht Sportdirektor Gian Luca Nani auch gar keinen Hehl. In einem Interview mit "Messaggero Veneto" macht der Italiener ordentliche Ansagen.

Die Elf von Kosta Runjaic steht in der Serie A auf Platz 13, stellt mit elf Gegentoren in nur fünf Spielen aber die drittschwächste Abwehr Italiens. Doch mit dem Wiener soll nun alles anders werden.

Udinese will mit Alaba "neu durchstarten"

"Wir werden mit großem Selbstvertrauen und Alabas Siegermentalität neu durchstarten", tönte Nani. Und weiter: "Er bringt die Siegermentalität eines Champions mit, der 39 Titel vorweisen kann."

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Für den 64-Jährigen ist der 34-Jährige eine echte Ansage des Vereins. "Wir haben ihn verpflichtet, weil er ein großartiger Spieler ist und sich eine fantastische Gelegenheit bot. Seine Verpflichtung unterstreicht auch die Ambitionen der Familie Pozzo und von Udinese", schwärmte er.

Vorstellung am Dienstag

"Seine Ankunft hat bei allen Begeisterung ausgelöst, nun ist es an der Zeit, ihn vorzustellen", so Nani mit Blick auf den Dienstag, an dem Alaba präsentiert werden soll.

Am kommenden Montag gegen den FC Torino könnte der ÖFB-Kapitän erstmals am Platz zu sehen sein.