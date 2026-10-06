Ausgetrunken
Handschellen statt Getränkelieferung
Am 17. und 18. September holte der Serbe bei Firmen in den Bezirken Mistelbach und Korneuburg Ware im Wert von jeweils mehreren zehntausend Euro ab. Einmal zahlte er mehrere tausend Euro an, den Rest versprach er für später.
Bezahlt wurde nie. Nach einer Anzeige spürte die Polizei den Mann auf.
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Falle in Poysdorf
Am 28. September tauchte er bei einer Firma in Poysdorf auf, um weitere Getränke und Leihgeräte zu bestellen. Dort klickten die Handschellen, gegen ihn lag bereits eine Festnahmeanordnung vor. Als Ausweis diente ein gefälschter kroatischer Führerschein.
Bei der Einvernahme schwieg der 39-Jährige. Er sitzt nun in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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