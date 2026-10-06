50.000 Euro schaden
Zwei Teenies legten in Steyr fünf Brände innerhalb von halber Stunde
Nach einer Serie von fünf Brandlegungen am Dienstagfrüh in der Zeit zwischen rund um 5 Uhr im Stadtgebiet von Steyr konnten zwei Tatverdächtige rasch ausgeforscht werden. Die Brandlegungen ereigneten sich beim Museum Arbeitswelt, im Schlosspark, bei einem Lokal in der Blumauergasse, in der Pfarrgasse sowie am Stadtplatz. Dabei wurden unter anderem Sonnenschirme, eine Schankanlage und ein Mülleimer in Brand gesetzt. Bei einem Pflanzentrog blieb es beim Versuch. Durch die Brände entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.
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Es handelt sich um einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land und einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Bei ihren Vernehmungen zeigten sich beide Jugendliche geständig, die Brände am 5. Oktober 2026 verursacht zu haben.
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