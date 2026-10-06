Prinz George genießt erste freie Tage bei Familie

Nach dem erfolgreichen ersten Monat am renommierten Eton College durfte der 13-jährige Prinz George für ein erstes freies Wochenende zu seiner Familie nach Hause zurückkehren.

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Prinz George verbrachte rund vier Wochen nach seinem Start am 9. September 2026 am Eton College sein erstes freies Wochenende vom 2. bis 4. Oktober 2026 im Kreis seiner Familie. Die zweitägige Pause des Internats führte den 13-Jährigen zurück nach Windsor zu seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate sowie seinen Geschwistern Charlotte und Louis. Wie das US-Magazin "People" berichtet, ist die Heimkehr durch die geringe Distanz von nur rund 6,5 Kilometern zwischen der Schule und dem Wohnsitz problemlos möglich. Das Jungeninternat liegt nur eine etwa zwölfminütige Autofahrt von Forest Lodge entfernt.

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Strenge Regeln im Internat

An Prinz Georges Schule gelten strenge Vorschriften bezüglich digitaler Medien, insbesondere ein seit 2024 geltendes striktes Smartphone-Verbot für jüngere Jahrgänge. Stattdessen sind für den Familienkontakt lediglich einfache Mobiltelefone wie internetfreie "Brick Phones" von Nokia ohne Internetzugang erlaubt. Melanie Sanderson, Managing Editor vom Schulratgeber "The Good Schools Guide", äußerte sich gegenüber "People" positiv über diese Praxis: "Die Entscheidung bezüglich der Telefone wurde von den Eltern sehr begrüßt, und die Jungs sind so beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, auf ihren Betten zu sitzen und durch TikTok zu scrollen."

Prinzessin Kate und Prinz William © Getty Images

Neugierige Geschwister

Während des kurzen Heimaturlaubs, bei dem das Internat komplett schloss, war die Neugier von Prinzessin Charlotte und Prinz Louis groß. Sie wollten von ihrem großen Bruder alles über sein Einzelzimmer und die traditionsreiche Kleidung erfahren, die aus Frack, Nadelstreifenhose und steifem Kragen besteht.

Entscheidung für Eton

Die 58-jährige königliche Historikerin Amanda Foreman erklärte zu William und Kates Schulwahl laut einem Bericht von "People": "Sie wollten eigentlich einen neuen Ansatz, aber dies ist vertraut, bewährt und erprobt, und sie wissen, dass es absolute Diskretion geben wird. Sie müssen keine neuen Protokolle erfinden." Sie beschrieb den Entschluss als "einen Flug in die Sicherheit".