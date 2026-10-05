Randale im Weinviertel
Kürbis & Erdäpfel: Drive-By-Shooting
Die Täter stahlen von der Nacht auf den 4. Oktober bei zwei Direktvermarktern in Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf) eine große Menge Wassermelonen, Kürbisse und Kartoffelsäcke. Sie luden die Beute in ein Fahrzeug und fuhren los.
Auf ihrer Tour durchs Weinviertel schleuderten sie das Diebesgut aus dem Wagen auf abgestellte Autos. Betroffen waren 21 Fahrzeuge.
Dellen und Scherben
Die Wurfgeschosse hinterließen teils erhebliche Dellen, auch Gläser und Leuchten gingen zu Bruch. Die Schadenssumme liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.
Tatorte waren Auersthal, Schönkirchen-Reyersdorf und Spannberg im Bezirk Gänserndorf. Im Bezirk Mistelbach traf es Großengersdorf, Ulrichskirchen, Obersdorf, Pillichsdorf und Bockfließ.
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Hinweise erbeten
Die Polizeiinspektion Wolkersdorf sucht Zeugen: Tel. 059133-3278.
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