Kürbis & Erdäpfel: Drive-By-Shooting

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag 21 geparkte Autos mit Melonen, Kürbissen und Kartoffeln beworfen.

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Die Täter stahlen von der Nacht auf den 4. Oktober bei zwei Direktvermarktern in Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf) eine große Menge Wassermelonen, Kürbisse und Kartoffelsäcke. Sie luden die Beute in ein Fahrzeug und fuhren los.

Auf ihrer Tour durchs Weinviertel schleuderten sie das Diebesgut aus dem Wagen auf abgestellte Autos. Betroffen waren 21 Fahrzeuge.

Erheblicher Sachschaden © LPD NÖ

Dellen und Scherben

Die Wurfgeschosse hinterließen teils erhebliche Dellen, auch Gläser und Leuchten gingen zu Bruch. Die Schadenssumme liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich.

Tatorte waren Auersthal, Schönkirchen-Reyersdorf und Spannberg im Bezirk Gänserndorf. Im Bezirk Mistelbach traf es Großengersdorf, Ulrichskirchen, Obersdorf, Pillichsdorf und Bockfließ.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektion Wolkersdorf sucht Zeugen: Tel. 059133-3278.