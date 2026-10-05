Innviertel
2 Mädchen auf E-Scooter fuhren Siebenjährige nieder
Eine 15-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter Montagmittag im Gemeindegebiet von Altheim (Bez. Braunau). Auf dem E-Scooter fuhr zudem eine Freundin der Lenkerin mit. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 7-Jährige die Straße überqueren, wobei es zu einer Kollision mit dem E-Scooter kam. Durch den Zusammenstoß kamen alle drei Beteiligten zu Sturz. Die 7-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Verletzte ins Krankenhaus Ried gebracht.
Auch interessant
Die beiden Mädchen am E-Scooter wurden dabei leicht verletzt und begaben sich selbstständig ins Krankenhaus Braunau.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden